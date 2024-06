Boom da IA: entenda como investimento nas startups tech cresceu 1045% vezes no 1º trimestre de 2024

De janeiro de 2018 a abril de 2024, as startups de tecnologias emergentes da América Latina receberam mais de US$ 3,5 bilhões em 899 rodadas de investimento.

Para as famosas do sufixo “tech”, a perspectiva até 2021 era positiva. O ano fechou com o maior registro do recorte, com um total de mais de US$ 1 bilhão.

A fonte deu sinais de que ia secar, quando o primeiro semestre de 2023 registrou apenas apenas US$ 6 milhões, mas a recuperação veio no primeiro semestre deste ano:

Até março, 2024 registrou US$ 68,7 milhões em investimentos nas tech

O valor é mais de 11 vezes maior que o registrado no mesmo período de 2023.

Os dados são de pesquisa realizada pela Distrito, plataforma de tecnologias para geração de dados da América Latina. O estudo Emerging Tech Report 2024 foi divulgado no dia 11 de junho, durante o CIO Emerging Tech Summit 2024.

Eles indicam que este pode ser um período propício para o investimento ou abertura de novas startups de tecnologia, mas é importante entender um fator fundamental: a inteligência artificial.

Investidores preferem IA?

Dentre 19 tecnologias emergentes analisadas pela Distrito, a IA demonstrou ser o principal alvo dos investidores, acumulando US$ 2,07 bilhões em investimentos e 477 deals entre 2018 e 2024.

Nos últimos quatro anos, três em cada dez startups fundadas tinham IA como tecnologia principal do seu modelo de negócio.

A IA é foco de 1005 startups na região da América Latina

Como ela é utilizada e quais as techs mais procuradas

A inteligência artificial é aplicada de diferentes formas nas empresas que se propõem a utilizá-la, mas os principais fatores disruptivos são a automatização de tarefas e a otimização de fluxos.

No Brasil – que concentra 71,85% das startups de tecnologia emergente da América Latina – esses são os três tipos de empresas tech onde a IA mais é aplicada e que consequentemente são mais procurados pelos investidores:

DeepTech

É o setor com mais soluções desenvolvidas pelas startups mapeadas – 14,3%. Consiste no próprio estudo e produção de soluções tecnológicas para diferentes setores do mercado.

MarTech

Utiliza a tecnologia a favor do marketing. Tem participação de 10,3% no número de soluções em IA analisadas pela pesquisa. A inteligência artificial é utilizada na análise de dados em grande escala para campanhas de marketing mais eficazes e direcionadas.

FinTech

Registrou 9,7% de domínio na criação de soluções em IA, e a utiliza para aumentar a segurança das transações, dar previsão de fraudes e fornecer recomendações personalizadas de investimentos.

HealthTech

Registrou 8,3% e utiliza a IA para diagnósticos mais precisos e tratamentos personalizados.

“Notamos o quanto a IA cresceu enquanto estratégia de negócio. Grandes empresas têm utilizado essa tecnologia para se tornarem mais escaláveis, a exemplo das startups, permitindo serem mais competitivas independente do mercado de atuação”, conclui Gustavo Gierun, CEO e cofundador da Distrito.

