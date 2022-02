BNDES promove Demoday para empreendedores e startups de impacto

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) irá promover na próxima terça-feira, 22, de 9h às 12h, o Demoday que encerra o primeiro ciclo de aceleração da BNDES Garagem — Negócios de Impacto e apresenta as startups finalistas do programa, que desenvolveram soluções que corroboram para a resolução de desafios sociais ou ambientais e geram retorno positivo para a sociedade. Para se inscrever, acesse o site.

O evento, que será conduzido em parceria com o Consórcio AWL (formado por Artemisia, Wayra e Liga Ventures), tem ainda o objetivo de aproximar os empreendedores(as) de impacto a potenciais investidores e parceiros.

Realizado de forma remota, gratuita, com vagas limitadas (por ordem de inscrição) e com transmissão ao vivo, o Demoday será aberto para aqueles que estiverem interessados em conhecer os negócios e suas soluções inovadoras, além de saber mais sobre os impactos do programa para os ecossistemas de empreendedorismo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube