BNDES financia R$ 330 milhões para o desenvolvimento de IA e outras tecnologias

Que a IA está dominando o mercado mundial todo mundo sabe. 72% dos CEOs pelo mundo consideram prioridade o investimento em Inteligência Artificial, segundo a consultoria KPGM.

Empresas e o governo brasileiro também estão colocando dinheiro nessa tecnologia. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou o financiamento de R$ 330 milhões em projetos nacionais que utilizam IA.

A beneficiada será a brasileiríssima Positivo Tecnologia, que vai usar o montante para o desenvolvimento de projetos focados em dois pontos:

Inovação em produtos, serviços e soluções junto com a incorporação de IA e segurança cibernética . Para isso, receberá R$ 258 milhões .

A modernização da capacidade produtiva . E, para isso, receberá R$ 72 milhões .

O financiamento do BNDES foi anunciado no último dia 9 de fevereiro e também visa preparar as unidades fabris da Positivo para a demanda crescente de 5G – que poderá gerar 274 empregos qualificados nas áreas de produção, engenharia e pesquisa da empresa.

“A operação está alinhada com os objetivos da nova política industrial brasileira. Ela combina diferentes instrumentos para desenvolver a indústria nacional, que é uma prioridade do governo do Presidente Lula”, diz José Luis Gordon, diretor de desenvolvimento produtivo, inovação e comércio exterior do BNDES.

O apoio do banco estatal será dado por meio do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel).

Em novo momento, Positivo segue acelerando a indústria nacional

Para a gigante da tecnologia brasileira, o financiamento também é importante para reforçar o posicionamento da empresa como desenvolvedora de inovações tecnológicas.

Segundo o vice-presidente de Estratégia e Inovação da empresa, Leandro Rosa dos Santos, “essa parceria com o BNDES é uma importante iniciativa de suporte ao nosso plano estratégico. O financiamento contribuirá para a otimização da estrutura de capital com alongamento do perfil das obrigações financeiras e com menores custos”.

Primeiro projeto: plano de inovação

Para o primeiro projeto serão desenvolvidas parcerias entre a Positivo Tecnologia e renomadas instituições nacionais como a Universidade Federal de Goiás (UFG) e o Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS).

Em desenvolvimento estarão:

Assistentes virtuais cognitivos baseados em modelo de linguagem GPT ( Generative Pre-Trained Transformer ),

Plataformas de gestão de dados para melhor experiência do usuário na assistência técnica de pós-venda

Ferramentas avançadas de análise de maturidade ESG com foco no mercado corporativo.

Os projetos estão em linha com a missão de transformação digital da indústria, definida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI).

Segundo projeto: otimização e produtividade

O investimento é na expansão e atualização das unidades produtivas em Manaus (AM), Ilhéus (BA) e Curitiba (PR).

O objetivo é ampliar a competitividade na fabricação de smartphones, tablets e terminais de pagamento (maquininhas de cartão).

5G é o futuro

A modernização fabril para produção de equipamentos 5G utilizará a tecnologia Surface Mount Technology (SMT), que permite aumentar a capacidade dos equipamentos produzidos e reduzir seus tamanhos.

A meta da Positivo Tecnologia é atingir 65% do mix de produtos com a tecnologia 5G e capacidade instalada de 2,6 milhões unidades em 2025.

