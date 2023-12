Bluebell Index fecha negociação de ativos ambientais rastreáveis com EISA

A Bluebell Index, climatech brasileira especializada no desenvolvimento de ativos ambientais tokenizados, fechou a negociação de tokens rastreáveis com EISA, empresa do Grupo ECOM, um dos maiores comerciantes globais de café, algodão e cacau. O anúncio da venda do token ambiental, o Bluebell (BBLL), pode representar um grande avanço para o mercado ambiental global.

A tecnologia desenvolvida pela Bluebell Index representa em unidades digitais os benefícios ambientais gerados por projetos de Soluções Baseadas na Natureza. Os ativos adquiridos pela EISA são originados na fazenda Bom Jardim Pascoal, localizada no bioma da Mata Atlântica, em São Vicente de Minas, Minas Gerais. A propriedade pratica agricultura e pecuária de forma sustentável, o que permitiu a melhoria dos estoques de carbono no local.

Os tokens rastreáveis do projeto são gerados por metodologias internacionais baseadas na ciência e algoritmos proprietários da Bluebell Index e incluem informações sobre todo o projeto desde o início, utilizando a tecnologia blockchain. Isso permite que investidores, empresas e governos invistam em projetos de ação climática e contribuam para a redução das emissões de gases de efeito estufa.

COP28

A empresa aproveitou o período em que é realizada a COP28, principal conferência de sustentabilidade global, para lançar o produto. A Bluebell Index também participa da programação. A empresa foi uma das seis startups selecionadas pela ApexBrasil para representar o Brasil.

