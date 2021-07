BK se associa a Domino’s para ser maior operador de fast-food do Brasil

A BK Brasil, máster franqueada de Burger King e Popeyes no Brasil, anuncia hoje um acordo de associação com a DP Brasil, máster franqueada da marca Domino's Pizza no Brasil.

A iniciativa, que ainda será submetida à aprovação do Cade e dos acionistas das duas empresas, faz parte dos planos da BK Brasil de se consolidar como o maior operador de fast-food do país.

No segmento de Quick Service Restaurants (QSR), a categoria de pizzas é a segunda maior no Brasil (atrás apenas de hambúrgueres), representando uma fatia de R$ 4 bilhões, e cresceu, entre 2010 e 2019, a CAGR de 10,7%, segundo a Euromonitor .

Com a associação, a BK Brasil terá agora em seu portfólio marcas globais referências dos principais segmentos de QSR no país, com pizza (Domino's), frango (Popeyes) e hambúrguer (Burger King), criando um ecossistema completo de alimentação.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube