Bichos influenciadores? Petlove usa gato e cachorro para divulgar plano de saúde pet no TikTok

O mercado pet brasileiro faturou cerca de R$ 68,9 bilhões em 2023, o que representa alta de 14% na comparação com o ano anterior, segundo o Instituto Pet Brasil (IPB).

Nesse setor que movimenta muito dinheiro, leva a melhor quem chama mais atenção. Pelo menos é o que pensa a Petlove, empresa que vive chamando a atenção pelas ações… inusitadas. Quer um exemplo: sua última campanha envolveu um carro-cachorro gigante passeando pelas ruas de Santos, no litoral paulista.

Mas dessa vez eles foram além: a empresa "contratou" uma gata e um cachorro para serem embaixadores da sua nova campanha no TikTok.

A partir do dia 22 de abril, a companhia dedicada ao universo pet vai promover, junto com seus embaixadores, o desafio “Se tem pet, tem que ter”. O objetivo é alcançar o maior número de tutores possível com a divulgação do seu plano de saúde pet.

Quem são os influenciadores peludos?

O perfil @salvemia, com 651 mil seguidores, é da gatinha Mia, resgatada e sobrevivente de PIF, doença felina com alta taxa de mortalidade. Nele, sua dona a trata como personagem e conta curiosidades, mostra a rotina da gatinha e recomenda produtos.

O mesmo acontece no perfil @paolo_viralata, que conta de forma divertida o dia a dia do cãozinho Paolo e sua família.

“A ideia de elaborar um conteúdo com os perfis surgiu pela conexão dos influencers com a Petlove. Temos características em comum como a paixão por pets, o bom humor protagonizado pelo cão Paolo e pela gata Mia em seus vídeos, a valorização da ideia de cuidado com os animais”, diz André Romeiro, Diretor de Marca e Comunicação da Petlove.

O desafío no TikTok

A página oficial da empresa irá convidar os tutores para que publiquem os cuidados que oferecem aos seus pets no dia a dia.

O principal objetivo é gerar engajamento e conexão com a marca, estimulando os usuários a divulgar vídeos sobre a rotina dos seus “filhos de quatro patas”.

Mas por que influenciadores pets e por que o TikTok?

O brasileiro adora animais de estimação, não é? 70% da população possui um, segundo o IPB. São mais de 150 milhões de pets, o que coloca nosso país em terceiro lugar no ranking mundial.

Segundo a Statista , em 2020, a categoria pets foi a 9ª mais vista no TikTok, registrando cerca de 10 bilhões de visualizações .

Levando em conta que cerca de 40% da população brasileira está na rede social chinesa, a empresa acredita que pode ter alcance considerável.

“Dessa forma, pretendemos divulgar a ideia de democratização da saúde de cães e gatos com os planos Petlove e difundir a mensagem de que é possível cuidar dos pets, ter previsibilidade nos gastos, além da segurança de saber que o pet está protegido sempre”, conclui André.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube