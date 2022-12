Banco Safra promove evento para tratar de tendências e cenários para 2023

O Banco Safra vai realizar nos dias 6,7 e 8 de dezembro um evento para tratar das tendências para 2023. Será o Safra Trends 2023, que reunirá grandes nomes para analisar e expor as tendências e cenários econômicos e políticos. O evento será online, gratuito e aberto ao público em geral, clientes e não clientes do Safra.

O Safra Trends vai reunir nos três dias especialistas do Safra, no Brasil e exterior, e do mercado financeiro. São grandes nomes do mercado, entre os quais Joaquim Levy, diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Safra; Paulo Hartung, ex-senador e governador, presidente da Indústria Brasileira de Árvores; Luis Stuhlberger, diretor da Verde Asset; Louise Barsi, sócia-fundadora da AGF; e Christopher Garman, cientista político da Eurasia Group.

“O Safra Trends 2023 é um evento criado com o objetivo de dar às pessoas de modo geral uma visão a mais ampla possível sobre o que pode acontecer no futuro, os desafios do novo governo, da economia no Brasil e no mundo. Os participantes são todas pessoas de altíssimo conhecimento e que participam de perto de tudo o que vem acontecendo no cenário político e econômico. Queremos compartilhar esse conhecimento para permitir que as pessoas criem suas estratégias de forma mais segura”, diz Joaquim Levy, diretor do Safra.

Podem participar clientes e não-clientes. Para se inscrever e receber o link de transmissão dos painéis, programados para ocorrer ao vivo das 9h às 11h25, nos três dias, os interessados devem se inscrever pelo link.

Nos três dias de evento serão realizados nove painéis em torno dos seguintes macrotemas: “Os desafios de um mundo em transformação”; “Segurança e Futuro: como investir hoje de olho no amanhã”; e “Os melhores portfólios para 2023: o que pensam os especialistas para o próximo ano?”. Serão três palestras por dia, cada uma com duração de 45 minutos e transmitidas ao vivo.

