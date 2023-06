Banco PAN e Museu da Pessoa promovem exposição virtual sobre Diversidade no Mercado Financeiro

O Banco PAN (BPAN4), em parceria com o Museu da Pessoa, lança na quarta, dia 21 de junho, a exposição “Diversidade e Inclusão no Mercado Financeiro”. Reunindo 18 profissionais com atuações em diferentes áreas, a iniciativa tem como objetivo ampliar os espaços de destaque para pessoas que contribuem para a construção de empresas mais plurais e acolhedoras para se trabalhar.

Ciente do impacto positivo de abraçar as diferenças, a exposição destaca histórias de vida e o impacto de ações afirmativas no ambiente de trabalho, estimulando a inovação, circulação de ideias e representatividade, para que todos possam ter acesso às mesmas oportunidades. A mostra está disponível de forma digital e gratuita no site do Museu da Pessoa, disponível aqui.

“Acreditamos que quanto mais abertos ao diálogo e dispostos a ouvir realidades diferentes, mais avançamos na agenda para promover maior inclusão no mercado como um todo. No PAN, temos uma forte cultura de compartilhamento, promovemos debates e nos comprometemos a ouvir e avançar em temas que estimulem a nossa evolução. A exposição em parceria com o Museu da Pessoa traduz esse sentimento, dá voz à pessoas diversas e nos fazem olhar nosso dia a dia com o olhar do outro”, comenta Camila Corá, Diretora de Pessoas, ESG e Jurídico do Banco PAN.

Tratamento dedicado à diversidade

As histórias em exposição foram captadas utilizando a metodologia do Museu da Pessoa, a Tecnologia Social da Memória, que propõe o protagonismo de grupos e indivíduos para produção, preservação e socialização de suas próprias memórias.

Para o coordenador de pesquisa do Museu da Pessoa, Lucas Torigoe, produzir a exposição “Diversidade e Inclusão no Mercado Financeiro” é uma forma de retratar a diversidade crescente nas instituições financeiras brasileiras. “No processo de entrevistas, buscamos abraçar as várias diversidades existentes na nossa sociedade. Buscamos assim abarcar a experiência pessoal a partir do gênero, etnia, geração, entre outras categorias. Assim, a exposição reflete a multiplicidade existente hoje no mercado financeiro, e a que certamente está por vir”, explica Torigoe.

Um dos relatos disponíveis na exposição é de Carlos Eduardo que, desde 2021, atua como Gerente de Produtos Digitais no Banco PAN e, atualmente, é sponsor do grupo de afinidade Orgulho PAN. Em seu depoimento, Carlos conta sua trajetória pessoal e profissional e compartilha sua visão enquanto gestor.

A produção desta exposição foi viabilizada pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, no contexto do Plano Anual de Atividades do Museu da Pessoa (PRONAC 204741), por meio do Ministério da Cultura, com patrocínio do Banco PAN e realização do Museu da Pessoa.

