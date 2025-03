‘Banco dos restaurantes’ está próximo dos R$ 80 mi em transações com sua maquininha

Delivery ou fintech? O iFood está dedicado a fazer os dois de forma sinérgica. O banco digital da empresa, o iFood Pago, foi lançado em junho de 2024 e junto com ele foi lançada a maquininha de cartões apelidada de “Maquinona”. O volume total de transações realizadas com o dispositivo já está próximo dos R$ 80 milhões.

A solução mira impulsionar o fluxo de clientes nos salões aderentes, utilizando inteligência financeira com promoções dedicadas.

“A Maquinona é muito mais do que um meio de pagamento. Trata-se de uma ferramenta que ajuda o restaurante a vender mais e o consumidor a gastar menos. Isso gera fluxo novo e recorrente para o restaurante, aumentando seu faturamento”, explica Rafael Coda, Head de Fintech do iFood Pago.

O que a maquininha oferece?

A solução permite aos restaurantes visualizarem suas vendas e transações de forma integrada, tanto as do delivery quanto do salão.

O dispositivo também possibilita a criação de campanhas promocionais personalizadas para incentivar a recorrência dos clientes e oferecer descontos exclusivos.

Segundo a empresa, o diferencial está na facilidade de implementação e na segurança.

Resultados da estratégia até então

Desde o lançamento, as estratégias de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) focadas em cashback, cartão fidelidade e cupons têm desempenhado um papel significativo na plataforma, sendo responsáveis por 22.84% das transações totais realizadas desde então.

Os pedidos promocionados correspondem a cerca de 38% do TPV, sinalizando que os clientes que chegam via ações de CRM têm um tíquete médio maior.

Com estas campanhas promocionais, os estabelecimentos parceiros registraram um aumento de até 40% no faturamento.

Foram gerados mais de 180 mil cupons pelo CRM desde o início da Maquinona iFood Pago. Também desde o lançamento, mais de 4 mil novos clientes foram direcionados, por meio das ações de CRM, para 75 restaurantes diferentes.



Agora, desde o Carnaval deste ano, o iFood Pago está alcançando a marca de 7 mil transações via cupons, com destaque para os 3,8 mil pedidos originados de novos clientes impactados pela nova campanha de cupons no ar.

