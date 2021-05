Avós são a maior referência para quem cria filhos, diz estudo da Nestlé

Criar filhos é, sem dúvida, uma das tarefas mais incríveis e difíceis da vida. No Brasil, as avós são uma grande base de apoio e assumem uma influência predominante nas decisões sobre como criar as crianças, sendo que a rede de apoio também conta com irmãs, tias, avô e pai.

Os pais buscam mais conselhos com a mãe, sogra ou outros membros da família (79%), do que com os profissionais de saúde (67%) ou parceiro e parceira (45%).

Ao mesmo tempo em que a rede de apoio é fundamental para a criação de um filho, os laços familiares também podem ser uma fonte de grande pressão, gerando julgamentos, cobranças e comparações: 71% relatam que todos têm uma opinião sobre como os filhos devem ser criados e que a pressão social está bem presente.

Em contrapartida, 62% dos pais brasileiros se sentem bem amparados para tomar decisões parentais esclarecidas.

Esses são achados de uma pesquisa global pioneira feita pela Nestlé em parceria com o Instituto Kantar com 8 mil pais de 16 países, incluindo o Brasil, para se chegar a um Índice de Parentalidade que traz uma nova perspectiva para compreender as pressões e questões enfrentadas pelos pais no dia a dia.

