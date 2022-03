Avião que vai buscar brasileiros na Ucrânia levará 11 toneladas de doações

O avião cargueiro KC-390 Millenium, da Força Aérea Brasileira (FAB), que deverá decolar na próxima segunda-feira, 7, para a missão de repatriação de cidadãos brasileiros que estão deixando a Ucrânia, vai transportar, na ida, doação humanitária do Brasil com 11,6 toneladas de alimentos, medicamentos e purificadores de água.

A logística de entrega da carga de alimentos somente foi possível graças ao esforço conjunto, em pleno Carnaval, do Movimento União BR e das empresas Simple Nutri, LATAM Airlines e Luna Express, e à estreita coordenação com o Governo Federal e as Nações Unidas.

A pedido da Agência Brasileira de Cooperação, as Nações Unidas adquiriram 10 toneladas de alimentos desidratados, 100% naturais, de alto teor nutritivo e reconstituição fácil e instantânea. Essa carga essencial foi fornecida pela Simple Nutri, empresa brasileira de alimentos desidratados com alcance global no combate à fome e à desnutrição – que, semanas atrás, no Brasil, distribuiu-os às vítimas das intensas chuvas na Bahia, no Maranhão, em Minas Gerais e em Petrópolis (RJ).

Agora, seus risotos e suas sopas irão não apenas saciar a fome dos ucranianos, mas sobretudo alimentá-los, física e psicologicamente.

Para o Itamaraty, a união de todos foi fundamental para viabilizar a operação. Esses alimentos, assim como os demais itens da doação humanitária do Brasil, foram reunidos “para atender às necessidades mais prementes do povo ucraniano”, explica nota da chancelaria brasileira.

Atuante em todo o Brasil desde o início da pandemia de covid-19, o Movimento União BR foi o responsável pela articulação logística nacional, aérea e terrestre, que, em um átimo, conseguiu trazer os alimentos da Simple Nutri do interior do Rio Grande do Sul até a Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos, para embarque naquela aeronave da FAB. Essa força-tarefa foi possível graças à parceria com a LATAM, por meio do seu programa “Avião Solidário”, que oferece transporte gratuito de pessoas e cargas em emergências de Saúde, Meio Ambiente e Desastres Naturais, e a Luna Express, que cedeu seus caminhões e suas equipes.

