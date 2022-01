Autoconhecimento é a chave para o sucesso profissional em 2022

Por Alice Salvo Sosnowski*

Autoconhecimento. Um tempo atrás, esse era um termo totalmente fora de uso no universo do trabalho. Uma demanda pouco explorada por profissionais e gestores de empresas. Quantas vezes não ouvimos que tínhamos que deixar o lado pessoal do lado de fora do escritório e trabalhar apenas com as nossas competências técnicas, as conhecidas hard skills?

Mas esse cenário mudou numa velocidade surpreendente, principalmente com a pandemia da covid que fez muita gente parar e refletir. Na verdade, desde 2009 comecei a investigar quais as competências necessárias para os profissionais da nova economia do século 21. Em mais de dez anos, já tive oportunidade de entrevistar grandes especialistas e estudiosos, além dos maiores empreendedores do Brasil, e posso afirmar sem medo de errar que o autoconhecimento é a bola da vez neste novo mundo profissional.

Conhecer profundamente quais são nossos valores, propósitos e o que nos motiva de verdade é o maior patrimônio que podemos construir para nossa carreira e tem reflexos benéficos em todas as áreas da vida.

O ser humano é um universo incrível a ser desvendado. E quanto mais investimos em autoconhecimento, mais queremos aprofundar. Esse é um caminho sem volta e também uma jornada que não tem fim, nem diploma. Pode começar em qualquer idade, mas só termina no dia em que formos embora desse mundo.

Mas para iniciar essa jornada dentro de nós é preciso abandonar as crenças limitantes, deixar para trás a ideia de que autoconhecimento é atividade de retiro espiritual e mergulhar fundo nos valores que regem nossa vida profissional e pessoal.

Para começar esse exercício, deixo aqui alguns passos a serem dados. São provocações que te ajudarão a pensar sobre quem é você e como se posiciona nesse mundo. Tente refletir a partir dessas questões:

1) Descubra-se: quais são os seus principais valores, crenças e propósitos? faça terapia, coach, leia livros. Reflita sobre suas prioridades e o que é essencial de verdade na sua vida.

2) Questione-se: conhecer os seus valores é fundamental para saber o porquê de você escolher um caminho e não o outro. Identificar os princípios que te norteiam ajudam a entender como você toma decisões e quais os reflexos elas terão na sua vida.

3) Experimente: faça cursos online ou presenciais, descubra áreas interessantes, converse com pessoas diferentes e pesquisa sobre temas fora da sua área de domínio. Essa é uma forma de aumentar seu repertório e analisar suas reações diante do novo.

Essas são dicas iniciais que servem como um trampolim para um mergulho interior. Fique à vontade para ler, refletir e respondê-las no seu tempo. Saiba que esse não é um processo fácil e nem todos têm a coragem de aprofundar. Por isso, faça no seu ritmo e se apodere da sua própria jornada.

Posso garantir que este é um processo intenso e gratificante e nos ajuda não apenas para empreender a carreira ou um negócio, mas principalmente para viver uma vida com protagonismo e propósito.

*Alice Salvo Sosnowski é jornalista, consultora de negócios e especialista em empreendedorismo e soft skills. Foi eleita em 2019 uma das Top Voices no Linkedin. Criadora da metodologia O Pulo do Gato Empreendedor, que desenvolve habilidades para os desafios da nova economia. Atua como mentora de empreendedores, startups e empresas.

