Aumentando as vendas do açougue com 5 dicas de gestão estratégica

Por Samuel Carvalho*

Para o açougue, ganhar visibilidade e estar à frente do seu concorrente pode depender apenas de se estruturar uma boa gestão estratégica e uma experiência de compra diferenciada.

A limitação da demanda global por carne bovina tem impactado diretamente os preços da proteína animal, movimentando bastante esse mercado. Novos entrantes, novos hábitos dos consumidores e novos formatos de loja estão transformando o perfil de lojas conhecidas em um passado recente. Muitas vezes os açougues, casas de carne e mercados de bairro acabam cedendo à natureza competitiva e às particularidades do setor alimentício para oferecer o menor preço aos seus consumidores.

Esta abordagem possui alternativa na gestão estratégica, que é especialmente relevante devido à variedade de produtos perecíveis, o que, naturalmente, torna necessário que os produtos estejam disponíveis em bom estado com estoque adequado para evitar perdas ou ruptura.

Neste artigo, exploraremos os fatores por trás dessas tendências, seus impactos e as implicações para os varejistas do segmento.Confira abaixo algumas dicas que podem ajudar o seu negócio a crescer e manter a qualidade, por meio de uma gestão estratégica:

1. Tech é tudo

Que a tecnologia tem ganhado espaços significativos na sociedade não é novidade para ninguém, mas o que conseguimos aplicar de fato? Com a tecnologia é possível garantir que seu açougue tenha automatização de processos rotineiros, como controle de estoque, registro de vendas, gestão de compras e precificação. Isso permite que os funcionários se concentrem em atender melhor os clientes e oferecer um serviço mais personalizado.

2. Gestão de relacionamento com o cliente

A tecnologia também ajuda no bom relacionamento com os consumidores, permitindo que os donos de açougues acompanhem as preferências e necessidades dos clientes, proporcionando uma experiência mais personalizada. Com essas informações, é possível enviar ofertas direcionadas, promoções especiais e manter um contato mais próximo com o consumidor, aumentando as chances de fidelização.

O segredo para o sucesso é: não ofereça o mesmo desconto para todos, faça ações diferentes para cada cliente, de acordo com o seu perfil e comportamento de compra. Com ofertas únicas, em condições exclusivas, usando ferramentas diferentes, a personalização e a fidelização ganham cada vez mais espaço. Um consumidor pode ser impactado por um “leve 3, pague 2”, outro por um desconto progressivo e um terceiro pelo cashback, por exemplo. O que mais importa é entregar para cada cliente uma promoção que faça sentido para ele.

Além disso, podemos citar a inteligência artificial, que vem ajudando a prestar assistência aos clientes em diferentes canais em tempo integral, fornecendo um atendimento personalizado e ajudando a converter as vendas.

3. Administração baseada em indicadores

A partir do controle dos processos, é possível monitorar as vendas, utilizando indicadores-chave de desempenho (KPIs), como vendas por dia, margem de lucro, ticket médio, entre outros. Os donos de açougues podem avaliar seu desempenho de forma objetiva e, com essas informações em mãos, é possível tomar uma decisão mais estratégica e analítica.

Soluções em nuvem permitem que o gestor acompanhe indicadores em tempo real, sem a necessidade de preocupar-se com infraestrutura de TI. Além disso, bons processos de negócios ajudam a expandir a operação sem aumentar os custos administrativos na mesma proporção.

4. Precificação estratégica

Com a análise de dados, é possível identificar os produtos mais populares e determinar preços competitivos, maximizando o potencial de vendas e lucros. O preço é fator decisivo para alguns clientes e uma boa gestão de preços em cada um dos diferentes canais de atuação é um importante recurso para estar à frente da concorrência.

5. Plataformas digitais

Invista em plataformas digitais, como e-commerce, que pode expandir seu alcance, ao oferecer uma plataforma de comércio eletrônico para que os clientes possam fazer pedidos online e receber entregas em casa. Além disso, por que não pensar em uma forte estratégia de presença nas redes sociais, marketing digital e ações com influenciadores? Um bom exemplo é o Netão Bom Beef, influenciador digital do mundo da carne bovina que se tornou uma referência por conta do conteúdo disponibilizado nas redes sociais.

Essas dicas são essenciais para seguirmos juntos, cada vez mais, movimentando o varejo também no setor de açougues e casas de carne.

*Samuel Carvalho é diretor da vertical de Mercado de Proximidade (MPC) da Linx

