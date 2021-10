Aula grátis debate uso do canabidiol para epilepsia e traumatismo craniano

A HempMeds transmite gratuitamente, nesta quinta-feira, 28, às 19h, uma aula gratuita com a neurologista e pesquisadora mexicana Luisa Lilia Rocha Arrieta. Com mais de 120 artigos publicados, a especialista vai abordar a aplicação de produtos de cannabis com fins medicinais em tratamento de epilepsia e traumatismo crânio encefálico (TCE). Além de levar conteúdo de qualidade para médicos, o evento também está aberto para estudantes de medicina, biólogos, farmacólogos e qualquer profissional de saúde interessado em expandir seus conhecimentos na ciência canábica.

A ação “HempMeds Top Science” tem como objetivo democratizar as informações de qualidade sobre a cannabis medicinal não só entre prescritores mas também em toda a comunidade científica. Só no primeiro semestre deste ano, mais de 500 profissionais de saúde assistiram, gratuitamente, aulas e workshops da marca pioneira no mercado brasileiro. Estima-se que mais de 4 milhões de pessoas podem ser beneficiadas por este tipo de terapia no Brasil.

“Mesmo sendo uma transmissão voltada para cientistas, médicos e estudantes, sabemos que distribuir conhecimento entre essas comunidades reflete diretamente na vida de quem mais necessita de acesso à cannabis medicinal, os pacientes”, declara Gabriel Barbosa, supervisor de P&D e Assuntos Regulatórios da HempMeds.

Além de falar sobre doenças de difícil tratamento como epilepsia, a médica Luisa Lila irá trazer informações importantes sobre a aplicação do CBD na rotina de pessoas que sofreram lesões na cabeça e como esses produtos reduzem os efeitos de impactos que atingem o cérebro.

Luisa Lilia Rocha Arrieta é formada em medicina pela Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), com mestrado em fisiologia, doutorado em farmacologia e pós-doutorado em neurologia pela Universidade da Califórnia. A médica já presidiu a Sociedade Mexicana de Ciências Fisiológicas e integra a Comissão de Neurobiologia da Liga Internacional contra Epilepsia (ILAE). Também foi professora no departamento de farmacologia da UNAM e pesquisadora no laboratório de neurofisiologia da divisão de neurociências do Instituto Mexicano de Psiquiatria.

