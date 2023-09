Atvos lança programa voltado para a transformação digital na cadeia produtiva de biocombustíveis

A Atvos, produtora de biocombustíveis, abres inscrições para o seu primeiro programa de inovação aberta. Direcionada a startups, a iniciativa pretende estimular que essas empresas desenvolvam alternativas específicas para a cadeia produtiva de biocombustíveis.

Neste primeiro momento, o programa, que tem o apoio da consultoria especializada Treesales, é voltado para atrair startups e empresas de todo o país interessadas em atuar no setor sucroenergético, especificamente com biocombustíveis. As duas áreas contempladas inicialmente focam na mitigação de riscos e custos, e no aumento da eficiência operacional. É esperado que sejam desenvolvidas iniciativas que facilitem toda a roteirização e a tomada de decisões nas operações agrícolas, considerando as frentes de colheita e a logística da cana-de-açúcar do campo até as usinas, além de toda a estrutura que compõe a operação e a frota de apoio para o mapeamento detalhado de micrologística no campo.

Já para o acionamento inteligente dos serviços de apoio, a expectativa é receber projetos que contemplem um sistema que otimiza a recepção e alocação de solicitações de serviços por parte das frentes operacionais do campo e manutenção automotiva. Além de alternativas que integrem as informações dos sistemas corporativos, aprimorando o despacho da frota de apoio realizado 100% em tempo real.

“Para um segundo momento do programa vamos fechar parcerias com universidades, especialmente de Ribeirão Preto, no interior paulista, onde está o nosso hub de inovação que desenvolverá as ideias selecionadas. Também estamos fortalecendo o relacionamento com o Inteli (Instituto de Tecnologia e Liderança) para oferecer estágios aos estudantes, que poderão elaborar soluções para os problemas reais do nosso negócio. Com isso, vamos alcançar um público mais jovem e que talvez nunca tenha pensado em atuar no nosso segmento a partir de iniciativas criadas para outras áreas que podem ser aplicadas no setor sucroenergético”, afirma Alexandre Maganhato, Chief Technology Officer (CTO) da Atvos.

Segundo o executivo, a previsão é que parte dos R$ 3 bilhões de investimentos anunciados pela companhia para os próximos 3 anos seja repassada aos projetos selecionados pelo Inov@tvos.

Como participar e como será o programa?

É necessário acessar o site do programa, que nessa etapa de captação receberá as inscrições até o dia 15 de setembro. A partir das aplicações, serão selecionados os projetos com mais alinhamento técnico aos temas e desafios do Inov@tvos, considerando a fase de maturidade das iniciativas inscritas, business cases, tecnologia embarcada e disponibilidade para a execução de pilotos e provas de conceito. E na etapa de inovação aberta, prevista para começar em até 90 dias, os projetos escolhidos passarão por speed datings com o objetivo de compreender as necessidades e condições para a execução dos pilotos na operação da companhia, que serão acompanhados pelo time da consultoria especializada Treesales em conjunto com os responsáveis técnicos da Atvos.

A partir da cana-de-açúcar, a empresa tem capacidade para produzir cerca de 2,9 bilhões de litros de etanol, que podem movimentar 58 milhões de carros compactos; 650 mil toneladas de açúcar VHP, capaz de adoçar mais de 18 milhões de festas de aniversário; além de cogerar aproximadamente 3,9 mil GWh de energia elétrica a partir de biomassa, suficiente para abastecer uma população de mais de 18 milhões de pessoas.

Como um player relevante na geração de energia limpa e renovável, a Atvos é, hoje, uma das principais emissoras nacionais de créditos de descarbonização (CBIOs), tendo renovado a certificação do RenovaBio de todas as suas unidades agroindustriais até 2025, localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Pela frente social, a companhia conta com o Energia Social, que apoia projetos voltados para temas como educação, cultura, saúde, segurança, meio ambiente e atividades produtivas. A iniciativa tem como objetivo fomentar o desenvolvimento socioeconômico e promover melhoria na qualidade de vida das comunidades onde a companhia atua.

