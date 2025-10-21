Assessoria de investimentos transforma expressão ‘pé de meia’ em série sobre educação financeira

Entre 2020 e 2021, o número de crianças e adolescentes cadastrados na B3 aumentou em 65,5%. Este é um sinal de que mais famílias estão investindo e começando cedo uma vida financeira ativa.

Aqui, fica visível a oportunidade de ações voltadas para a educação. Aproveitando o momento, a assessoria de investimentos Blue3 criou a série “Turminha Blue Pé de Meia”.

Apresentada no YouTube, com episódios de duração de até dois minutos, a série transforma o ditado popular “fazer um pé de meia” em vídeos educativos, promovendo educação financeira para crianças de 4 a 8 anos.

“Todo mundo fala em ‘fazer um pé de meia’, mas pouca gente aprende isso desde cedo. Se trouxermos o tema para o universo infantil, com afeto e brincadeira, ajudamos as famílias a romper a barreira do assunto e a formar hábitos financeiros saudáveis logo no início da vida”, diz Tiago A. Chrispin, criador do projeto e Head de Branding da Blue3 Investimentos.

Série investe em educação financeira lúdica e didática

A série apresenta conceitos de educação financeira utilizando as personagens Donna Renda, curiosa e questionadora, e Seu Guia, um mentor paciente; dois fantoches de meias azuis.

No enredo, elas exploram situações do cotidiano e mostram, com humor e linguagem acessível, que falar de dinheiro pode ser leve, divertido e transformador.

Criados com recursos de inteligência artificial, os episódios, serão lançados quinzenalmente em um canal dedicado no YouTube, com pílulas adaptadas para o TikTok.

A primeira temporada tem dez episódios e percorre temas como:

O que é dinheiro,

O que é investir,

Desejo ou necessidade,

Consumo consciente,

Planejamento familiar em passos simples,

Força do hábito de poupar um pouquinho sempre.

Ação de impacto social

A série “Turminha Blue Pé de Meia” também visa objetivos ESG, como causar impacto social significativo na vida financeira das famílias brasileiras.

“Meus filhos já são adolescentes, mas quando eram pequenos eu sentia muita falta de algo lúdico que me ajudasse a apresentar o tema da educação financeira de forma leve para eles”, diz Ana Claudia Piva, roteirista da série e analista de redação sênior na Blue3 Investimentos.

Segundo ela, a inspiração para roteirizar o projeto veio deste caso e das autoras que lia para os filhos, como Ruth Rocha e Eva Furnari.

“Também me inspirei na minha própria infância: cresci com o cheiro do mimeógrafo e o universo da educação infantil, graças à minha mãe, professora já aposentada.”, diz.

“A Blue3 nasceu para ajudar o brasileiro a investir melhor. Com ‘Turminha Blue Pé de Meia’, fortalecemos nosso compromisso social. Educação financeira é inclusão: é a peça-chave para quebrar o ciclo de dívidas e permitir que cada um tenha autonomia para construir a sua própria jornada.”, conclui Wagner Vieira, CEO da Blue3 Investimentos.