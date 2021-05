Assaí vai doar R$ 5,5 mi em alimentos para mais de 100 mil famílias

Mais de 116,8 milhões de pessoas estão em situação de insegurança alimentar ou passando fome no Brasil, segundo pesquisa realizada em dezembro de 2020 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan). Além desse cenário, a pandemia da covid-19 também tem afetado milhares de famílias brasileiras.

Buscando contribuir com o combate à fome a auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade social, o Assaí Atacadista doará R$5,5 milhões em alimentos em 2021 com o objetivo de auxiliar mais de 100 mil famílias por todo o Brasil. Confira abaixo entrevista com Belmiro Gomes, CEO do Assaí, sobre a iniciativa.

Bússola: O Assaí anunciou que irá doar R$ 5,5 milhões ao longo de 2021 para apoiar famílias em todo o Brasil e contribuir para o combate à fome. O que motivou a ação?

Belmiro Gomes: Nossas lojas têm uma conexão muito grande com as comunidades onde estamos presentes. Por isso, promovemos iniciativas que contribuam para o desenvolvimento social e que auxiliem famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, desde o ano passado, estamos vivendo um cenário econômico e social bastante difícil por conta da pandemia da covid-19, o que impactou milhares de brasileiros.

O anúncio dessa doação vem justamente com o objetivo de darmos continuidade a essas ações e apoiar famílias que estão passando por momentos difíceis. Inclusive, ampliamos o investimento realizado anualmente em doações e, ao longo deste ano, doaremos R$5,5 milhões em alimentos. Com este valor será possível beneficiar mais de 100 mil famílias em situação de insegurança alimentar em todo o Brasil.

Bússola: Quais as doações dentro dos R$ 5,5 milhões já foram feitas este ano?

BG: A iniciativa já começou. No Assaí, temos um histórico de proximidade com o esporte, principalmente com o futebol. Sabemos que este é um símbolo que une muitos brasileiros e, por meio dele, promovemos um espírito de solidariedade. Justamente esse apoio e amor ao futebol nos motivaram a doar 50 toneladas de alimentos, mais uma tonelada extra a cada gol dos jogos das semifinais e finais da Copa Nordeste, da qual somos patrocinadores. As doações serão distribuídas em toda a região Nordeste por meio da ONG Ação da Cidadania em parceria com a Nordeste Cuida.

Bússola: Além dessas doações, o Assaí tem outras iniciativas de cunho social?

BG: Sim. Um exemplo do qual tenho muito orgulho é a Academia Assaí Bons Negócios, que promove o desenvolvimento de microempreendedores da área de alimentação, principalmente em regiões vulneráveis. Ela foi criada em 2017 e, desde então, oferece conteúdos 100% gratuitos focados na gestão de negócios. Acreditamos que ela é um ótimo caminho para a capacitação e desenvolvimento de micro e pequenos empreendedores. Inclusive, durante a pandemia, continuamos apoiando esses empreendedores e reformulamos a plataforma para auxiliar aqueles que foram impactados pelo cenário da covid-19. Buscando oferecer mais alternativas, fechamos uma parceria com o Sebrae para promovermos mais cursos de capacitação.

Outra ação que já faz parte da nossa história é a parceria com a Feira Preta, que fazemos há três anos consecutivos. Essa é a maior feira de afro-empreendedorismo da América Latina, e nosso apoio continuará na edição deste ano, que está prevista para o segundo semestre.

Esses são alguns dos exemplos e, além disso, entendemos que pela nossa capilaridade, nosso papel é também de mobilizar a sociedade e, por isso, desde o dia 1º de maio todas as nossas lojas se transformaram em pontos de arrecadação, estabelecendo um elo entre os clientes que quiserem também contribuir com alimentos e itens de higiene e limpeza as mais de 70 instituições sociais parceiras. É uma grande rede de solidariedade.

Bússola: E em 2020, quais foram as ações realizadas pelo Assaí com esse foco social?

BG: Em 2020, doamos mais de 65 mil cestas com alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal, por meio de mais de 160 instituições sociais parceiras. Também reformulamos o conteúdo da Academia Assaí Bons Negócios, inclusive lançando o curso “Superando Desafios” para apoiar os microempreendedores nesse momento.

Ao longo de 2020 auxiliamos financeiramente microempreendedores e pequenos negócios comunitários em regiões de alta vulnerabilidade patrocinando dois fundos sociais e de microcrédito: Fundo Periferia Empreendedora e Fundo Coalização Éditodos. Além disso, implantamos diversas medidas e oferecemos crédito diferenciado para compra de produtos alimentares. Para auxiliar os comerciantes que viram seus pedidos por delivery aumentarem durante a pandemia, oferecemos desconto de 20% em mais de 250 itens para o segmento – como embalagens, sachês, canudos e talheres.

