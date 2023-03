Assaí lança novo posicionamento da marca em meio à expansão da companhia

Por Bússola

Enquanto houver Sol, haverá a realização de sonhos, conquistas e o acolhimento a todos os públicos – com preços baixos para ajudar clientes a prosperarem. Em meio à maior expansão do setor nacional de varejo e atacado alimentar no último ano, o Assaí Atacadista lança no próximo domingo (5 de março) o seu novo posicionamento: Para Todos, de Sol a Sol.

A marca passa a estar ancorada em três territórios: Crescimento (simbolizando a prosperidade, a realização de sonhos e as conquistas); Negócios (representando a economia maior nas lojas do atacadista, com preços baixos e sortimento variado de produtos) e, por fim, a Inclusão (que reforça a marca como um ambiente democrático para todos os públicos e como um agente de mobilização na sociedade, com o desafio de contribuir para o acolhimento e o desenvolvimento de pessoas). Com isso, a frase passa a ser a assinatura oficial do atacadista em toda a sua comunicação. A campanha estreia neste domingo, com um filme de 45 segundos durante o intervalo nacional do programa Fantástico, da TV Globo.

Embalado por “Enquanto houver Sol”, na voz do músico e compositor da canção Sérgio Britto (do grupo Titãs), que também narra o filme, a peça traz o dia a dia dos diversos públicos do Assaí – como os(as) micro e pequenos(as) empreendedores(as) e famílias, por exemplo, que usam as lojas do atacadista para comprar com mais economia e encontram variedade de produtos e atendimento acolhedor. A fotografia é reforçada por uma paleta de cores quentes, o que confere um aspecto “solar” às imagens e faz referência ao símbolo do Assaí, cujo nome é derivado da palavra japonesa Asahi (sol nascente). Com mais de 30 milhões de clientes mensalmente em suas unidades, o casting da campanha é pautado por uma ampla diversidade de pessoas para representar o público frequentador das lojas da Companhia.

“Em 2022, vivenciamos um momento histórico: chegamos a novas localidades, alcançamos novos públicos e conquistamos novos(as) clientes ao inauguramos 60 lojas, um recorde para a empresa e o setor nacional”, contextualiza Marly Yamamoto, Diretora Executiva de Marketing e Gestão de Clientes do Assaí. “Por isso, entendemos que este era o momento para lançar o posicionamento. Assim como o Sol nasce para todos(as) e possibilita a realizações de sonhos e conquistas, as lojas do Assaí abrem diariamente, em todas as cinco regiões do país, para que os(as) clientes economizem e continuem o desenvolvimento de suas trajetórias – sejam eles os(as) comerciantes e ou os(as) consumidores(as) finais”, diz a executiva.

O desenvolvimento do novo posicionamento da marca é fruto de uma consultoria realizada pela empresa TroianoBranding. Foram quase dois anos de projeto, que envolveu pesquisas e entrevistas com quase 5 mil pessoas e incluiu a escuta de todos os públicos de interesse da Companhia. “O estudo procurou compreender em profundidade o propósito do Assaí, e em seguida, traduzi-lo em um novo posicionamento que reforçasse os principais atributos já percebidos pelos públicos da empresa, como preço baixo, atendimento acolhedor, proximidade e variedade. Todos ganharão destaque nas peças da campanha”, detalha Marly.

O novo filme tem assinatura da agência StarMKT, house da marca, produção da Paprika Filmes e plano de mídia da BETC/Havas. Após o lançamento, estão previstas inserções para TV aberta e fechada, spots para rádios, mídia impressa e online, relógios de rua e conteúdo exclusivo para os perfis da marca nas redes sociais.

