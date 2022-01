Ashua entra na seleção de grifes inovadoras da Trama Lab

Neste mês de janeiro, a Ashua Curve & Plus Size entra na curadoria exclusiva do portfólio itinerante da loja Trama Lab do shopping Villalobos, localizado na zona oeste da capital paulista. O espaço, idealizado pela BrMalls, seleciona periodicamente e dá destaque a grifes que inspiram inovação no mercado de moda, e movimentam o setor tanto no online quanto no offline.

A novidade caminha em linha com a estratégia da Ashua, que faz parte da Lojas Renner S.A, de expandir sua operação para o público, assim como reforçar sua presença no mercado. Com foco no público feminino que vestem dos manequins 46 ao 54, a rede nasceu no digital e tem um fluxo consolidado de e-commerce, o que levou ao movimento recente de abertura de unidades.

Além das nove lojas físicas, a Ashua desde o ano passado começou a trabalhar com corners, que são espaços dedicados dentro de lojas da Renner, para aumentar sua capilaridade nacional.

Para a iniciativa, a grife vai apresentar no Trama Lab uma seleção de peças de vestuário com base na coleção Primavera-Verão 2022, lançada no fim do ano passado. Cores que são tendência da estação, além do denin, marcam presença, bem como looks de estilo casual e moda praia.

A ênfase da curadoria, feita pela equipe de estilo da Ashua, será em peças fluidas, vestidos, shorts jeans, saídas de praia, batas e camisas. De janeiro a julho, período em que a Ashua permanece na Trama Lab, os itens serão renovados a cada 15 ou 20 dias.

Vale lembrar que, para mostrar sua inovação, a Ashua vai disponibilizar aos visitantes da loja não só peças de roupas, mas também um totem com acesso à internet, que oferece a possibilidade de visualizar outras opções de looks para compra online.

“A Ashua tem como propósito encantar suas clientes, superando expectativas e desejos, identificados a partir do diálogo constante e por meio de diferentes canais. Fazer parte do Trama Lab é mais uma oportunidade de aproximação com nosso público-alvo, ampliando a presença da marca no varejo físico de moda e nos principais hubs de venda do país”, explica Rafael de Oliveira, gerente sênior da Ashua.

Movimento Inverso

Com peças versáteis e coleções cheias de informação de moda, a Ashua nasceu no e-commerce, em 2016, e nos últimos anos expandiu para o ambiente físico, sempre dentro do conceito omnichannel e da proposta da marca, desenvolvida a partir do relacionamento próximo e cúmplice com as clientes.

Atualmente, conta com nove lojas próprias, em três estados brasileiros (SP, RS e RJ), e 15 corners, espaços dedicados dentro de lojas da Renner em sete estados (AL, DF, MG, PA, PE, RJ e SP), nos quais as clientes podem conferir de perto a versatilidade dos produtos da marca, em coleções cápsula. Além disso, a Ashua possui seu e-commerce, venda por WhatsApp, e está presente nos marketplaces do Mercado Livre e da Dafiti.

Como uma marca nativa digital, todas as unidades físicas da Ashua contam com o serviço de venda móvel, que permite ao cliente pagar em qualquer local da loja, sem precisar ir até os caixas. Além disso, caso prefira comprar online ou queira algum produto ou tamanho diferente do que encontrou, é possível usar o wi-fi disponibilizado no local, tendo a opção de receber seu pedido em casa ou retirar nos pontos de venda.

