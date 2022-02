As donas da bola: Usaflex patrocina Supercopa de Futebol Feminino 2022

Por Bússola

A Usaflex é uma das patrocinadoras da Supercopa de Futebol Feminino que iniciou na sexta-feira, dia 4, e termina no próximo dia 13, com o slogan “Confortável é ser”. A marca estará exposta no LED em torno do campo e no tapete ao lado do gol. O evento será transmitido pela Rede Globo, Sportv e terá a participação de oito grandes times brasileiros: Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Real Brasília, Flamengo, Esmac, Corinthians e Palmeiras.

“O futebol feminino traz com ele essa preocupação de cuidar da saúde, cuidar do corpo, da mente e praticar esporte. A Usaflex é uma marca que leva bem-estar e conforto, por isso, estamos patrocinando o campeonato”, diz Claudio Teixeira, diretor de marketing.

A empresa que é líder e pioneira na fabricação de calçados e bolsas de couro com foco no conforto, recentemente, lançou a linha de tênis para exercícios leves: a Usa+Leve que propõe movimento e estilo juntos. Com uma construção adequada à prática de exercícios de baixo impacto — seja em casa, seja na rua, seja na academia —, a linha consegue combinar o melhor dos dois mundos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube