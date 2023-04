Artex aposta em design e tecnologia para manter vanguarda do mercado

A Artex, uma das principais marcas brasileiras de cama, mesa, banho e produtos de decoração, é conhecida por sua abordagem inovadora e olhar jovem em relação às tendências do mercado. Sua parceria pelo 3º ano consecutivo com o Big Brother Brasil, um dos principais programas da TV brasileira, é um exemplo de como a marca está sempre conectada ao espírito do tempo, buscando fidelizar seus clientes e conquistar novos públicos.

Desde os anos 90, a Artex adotou uma estratégia publicitária inovadora que não se restringia à simples promoção de seus produtos, mas incluía a discussão de temas importantes para a sociedade e a colaboração com artistas e figuras influentes em suas campanhas. Esta abordagem pioneira foi notável, pois poucas marcas na época se preocupavam em se envolver em questões sociais dessa maneira.

A cultura de modernidade e inovação da Artex continua presente até hoje, tornando-a uma das marcas do segmento mais conectadas ao público no país. Com uma estrutura organizacional voltada para a tecnologia e uma abordagem omnichannel, a Artex oferece uma experiência de compra integrada e em linha com as necessidades dos consumidores modernos.

Barbara Gomes, Diretora de Branding e Produto da Ammo Varejo, subsidiária detentora da Artex, destaca que a marca está comprometida em oferecer produtos de qualidade com design moderno. "A Artex não se limita a vender lençóis e toalhas, mas cria experiências para que as pessoas possam ter prazer em dormir, receber e viver suas casas", afirma Barbara.

Inovação e tecnologia: transformando a jornada do conforto e bem-estar

Para manter sua relevância na era hiperconectada, a marca mantém uma atuação omnichannel e oferece soluções tecnológicas como a Prateleira Infinita, que permite aos clientes explorar virtualmente todos os SKUs da marca e adicionar itens à sua cesta de compras mesmo que o item não estejam disponíveis fisicamente na loja. Além disso, também disponibiliza recursos como o estoque 360 e o serviço de “compre e retire” em loja, buscando proporcionar uma jornada de consumo mais fluida e personalizada para seus clientes.

A empresa tem uma cultura digital e ágil, com investimentos contínuos em tecnologias proprietárias e parcerias estratégicas para ampliar sua presença geográfica. Barbara explica que a Artex utiliza uma suite de três softwares importantes para o funcionamento da loja: o software de ponto de venda, o software de e-commerce e o software de administração do Back office de loja. Eles combinados, tornam a experiência de compra dos clientes mais eficiente.

Além disso, ela destaca que “a expansão geográfica é fundamental para alcançar novos consumidores e aumentar a participação de mercado, com o objetivo de crescer a marca de forma sustentável e entregar valor aos clientes”.

Com sua estratégia inteligente de unir tradição e modernidade, a marca está sempre em busca de novas formas de inovar, se reinventar e oferecer experiências cada vez mais integradas. "Não se trata apenas de vender produtos de cama, mesa e banho, mas entregar uma experiência completa para os nossos clientes”, diz a executiva.

Collabs, marketing de influência e BBB: furando a bolha do varejo tradicional

Sempre antenada às movimentações do mercado, a Artex também investe em diferentes formas de se comunicar com seus consumidores. A marca conta com um Squad de influenciadores parceiros que são apaixonados pela categoria de casa, décor e lifestyle. Eles colaboram por meio de publicações em suas redes sociais, trazendo novidades e tendências para seus seguidores e ajudando a promover os produtos Artex. “Essa estratégia de marketing de influência tem sido bastante efetiva na aproximação da marca com o público-alvo e amplificando as mensagens da empresa”, declara Barbara.

Além do Squad, a Artex também está presente, há três anos consecutivos, no Big Brother Brasil. Dentro da casa, fornece todo o sortimento de produtos de roupa de cama e banho. E, fora dela, vem promovendo ações online para interagir com o público. Inclusive, lançou recentemente um filtro exclusivo no Instagram, que dá vida aos edredons que fazem parte da coleção licenciada e exclusiva criada para essa edição do reality. Segundo Barbara, “a ideia é aproximar ainda mais a marca do público e tornar a experiência de interação mais divertida e dinâmica, seguindo as tendências das redes sociais”.

Apaixonada por inovação e por sua forte cultura de tendência, a Artex também tem se aproximado cada vez mais do universo pop, com o lançamento de produtos licenciados de grandes marcas, como, por exemplo, Hello Kitty, buscando alcançar um público mais jovem.

“Para a Artex, cada detalhe conta. Nossos produtos fazem parte do ciclo de vida dos nossos clientes, acordamos e dormimos com eles e não temos espaços para imperfeições. Somos extremamente atentos a cada detalhe e a nossa qualidade. A Artex não é apenas uma marca, é uma jornada rumo ao conforto, à beleza e ao bem-estar", diz Barbara.

