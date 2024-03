Arezzo&Co registra recorde de receita bruta de R$ 6,1 bilhões em 2023

A Arezzo&Co, grupo responsável pela Arezzo, Schutz, Anacapri, Grupo Reserva e outras marcas, alcançou resultados acima do que era esperado pelo mercado. No quarto trimestre do ano passado, a companhia teve crescimento de 11,3% de receita bruta, totalizando R$ 1,8 bilhão na comparação com o mesmo período do ano passado.

O lucro líquido no ano cresceu 8,7% ante 2022, somando R$ 419,9 milhões. No ano, a Arezzo&Co registrou receita bruta e mais uma vez recorde de mais de R$ 6 bilhões, um crescimento de 16,4% na comparação com o ano anterior.

“A Arezzo&Co em 2023 demonstrou agilidade e capacidade de adaptação ao cenário externo, além de uma estratégia eficaz na gestão portfólio de marcas. Atingimos um novo recorde histórico, mesmo contra uma forte base de resultados em 2022, fruto da habilidade de execução e entrega do nosso time, alinhados à nossa cultura como maior house of brands de moda do Brasil”, afirma Alexandre Birman, CEO e CCO da companhia.

A linha de sell out DTC, que contempla franquias, web commerce e lojas próprias, somou R$ 1,6 bilhão no quarto trimestre de 2023 – alta de 14,9% na comparação com o mesmo período de 2022. O indicador encerrou o ano com R$ 4,8 bilhões, um crescimento de 15,9% ante 2022 e de 38,1% em relação a 2021.

O e-commerce, que já representa 25% da receita bruta da companhia, terminou 2023 com uma receita bruta de cerca de R$ 1,4 bilhão, o que representa um aumento de 66,3% em relação a 2021 (R$ 816,2 milhões) e 24,7% de crescimento em relação a 2022 (R$ 1 bilhão).

Resultados recordes nos canais de venda

A estratégia multicanal continua sendo peça-chave no grupo. Os canais físicos monomarcas cresceram 10,8%, a frente de franquias aumentou sua receita em 5,7% – com faturamento de R$ 361 milhões –, o segmento de lojas próprias expandiu sua receita em 15,1%, totalizando um faturamento de R$ 462 milhões (sempre na comparação com o quarto trimestre de 2022). O número de clientes ativos (ou seja, que compraram nos últimos 12 meses) também cresceu: foram 5,6 milhões no último tri do ano passado, alta de 7,1% em relação ao mesmo período de 2022.

“No Brasil, nós seguimos crescendo bem acima do mercado e expandindo o nosso market share, o que demonstra a eficácia das nossas estratégias. Atualmente, temos 38,4% de market share no segmento de calçados e bolsas, o que, segundo as nossas expectativas, representa um crescimento de 3,5% em relação a 2022, um grande motivo de comemoração, e seguiremos neste próximo focados nesta avenida de crescimento”, conclui Rafael Sachete, CFO da Arezzo&CO.

