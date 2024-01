Após faturar US$ 15 milhões na Argentina, startup de colchões quer “acordar” indústria brasileira

73 milhões de pessoas sofrem com insônia, segundo a Associação Brasileira do Sono (ABS). Para a SleepCalm, a indústria do sono dorme diante dessa realidade – e precisa ser “acordada”.

A startup, fundada em 2019, atingiu um faturamento na Argentina de US$ 15 milhões em 2023. Após o sucesso no país vizinho, a empresa agora quer se estabelecer no Brasil. O investimento inicial por aqui será de R$ 1,5 milhão.

A aposta? É na simplicidade e na praticidade ao oferecer colchões para consumidores que se preocupam com a saúde e o bem-estar.

Qual é o diferencial deles?

Dá pra saber se um colchão é bom sem experimentá-lo? Pra SleepCalm, sim. Eles não possuem lojas físicas. A startup optou por desenvolver uma plataforma intuitiva, online, com a possibilidade de compra em 2 cliques.

Para completar essa facilidade, a empresa também estabeleceu padrões de operação minimalistas, com foco na experiência do consumidor.

A loja conta com apenas três modelos – e eles foram testados por especialistas.

A marca oferece 100 noites de teste .

As entregas são gratuitas em todo o Brasil e chegam no dia seguinte se a entrega for em São Paulo.

A SleepCalm tem produção local e centro de distribuição em Extrema, Minas Gerais. A intenção é firmar compromisso com a indústria brasileira, primeira a receber a expansão da empresa argentina.

O brasileiro vai gostar?

Segundo o CEO e fundador da startup, Matias Burstien, descanso não deveria ser um luxo. Analisando dados como os apresentados pela ABS, o executivo acredita que o mercado brasileiro precisa de mais opções com simplicidade.

"Queremos melhorar o bem-estar da população, por isso, temos a missão de revolucionar a qualidade do sono no país”, ele conclui quando perguntado sobre as expectativas e ambições da empresa.

