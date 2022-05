Após compra pela Zenvia, startup brasileira vira top 10 na América Latina

Adquirida pela Zenvia no final de 2021, a SenseData, maior plataforma de Customer Success e Dados Acionáveis da América Latina, lidera o ranking internacional dos 100 melhores estrategistas em Sucesso do Cliente e está entre as dez startups mais promissoras da América Latina, segundo o CIOReview. Com mais de 100 colaboradores e um crescimento médio de 141% desde a sua criação em 2016 e 92% em faturamento no último ano, a empresa é a autora e organizadora do maior evento de Customer Success do país, o CSDay.

Responsável por contribuir na resolução de dores de engajamento, retenção e expansão de clientes para empresas de diversos segmentos como UnileverFood Solutions, VR Benefícios, Geofusion, Mercado Livre, Gupy e Reclame Aqui, a SenseData foi a primeira aquisição da Zenvia, após seu IPO na Nasdaq. As empresas, juntas, passarão a somar mais de R$ 500 milhões em receita anual, 10 mil clientes e mais de 1.000 colaboradores, com o objetivo de se tornarem o maior ecossistema de Customer Experience e Customer Success de toda a América Latina.

“A venda da empresa foi uma das maiores decisões que a SenseData realizou desde a sua fundação. Unir a nossa expertise de mercado com a Zenvia irá alavancar ainda mais o nosso objetivo, que é inserir o cliente no centro das organizações, trazendo melhores experiências e resultados para ambas as partes. Um cliente com sucesso é a melhor estratégia de crescimento que uma empresa pode ter. Hoje, esses clientes têm mais poder do que nunca. Podemos ver com as maiores e mais inovadoras empresas do mundo, que o presente e o futuro está em ser customer first”, declara Mateus Pestana, CEO da SenseData.

A missão da SenseData é empoderar o sucesso dos clientes e o crescimento das empresas. A plataforma integra-se a diversas fontes de dados, construindo indicadores complexos e orquestrando diversas ações para melhorar continuamente a experiência do cliente. Atualmente, a empresa realiza a gestão de Customer Success de mais de 200 empresas e, ao todo, são mais de 18 milhões de clientes gerenciados pela nossa plataforma, com cerca de cinco mil usuários ativos.

“Somos especialistas na análise de grande volume de dados, criando uma visão 360º do cliente. Por meio de nossa plataforma, as empresas não só tem uma visão detalhada de todas as informações, da saúde e de KPIs personalizados de cada cliente, identificando riscos e oportunidades, como consegue também criar ações assertivas e preditivas, orquestrando uma jornada de sucesso entre empresa-cliente”, afirma o cofundador e CEO da SenseData, Mateus Pestana.

A fim de garantir os melhores resultados, a SenseData faz uso de algumas ferramentas como o Health Score. Esse indicador projeta o comportamento dos clientes, permitindo, por meio de data science, que empresas priorizem ações e avaliem a saúde de clientes, segmentos e portfólio. Com a plataforma é oferecida uma análise executiva completa dos clientes, acompanhando não só os principais indicadores para a gestão, como também KPIs totalmente personalizados e construídos para cada tipo de negócio.

"Possuímos um sistema de alertas antecipados dentro da plataforma, o EWS (Early Warning System). Trata-se de avisos automáticos que são configurados e disparados para o time responsável a partir de determinados comportamentos dos clientes, garantindo sempre ações proativas, podendo focar tanto em clientes em risco quanto em oportunidades de upsell e cross-sell."

“Possuímos um sistema de alertas antecipados dentro da plataforma, o EWS (Early Warning System). Trata-se de avisos automáticos que são configurados e disparados para o time responsável a partir de determinados comportamentos dos clientes, garantindo sempre ações proativas, podendo focar tanto em clientes em risco quanto em oportunidades de upsell e cross-sell”, diz o CEO.

