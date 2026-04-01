Após a pré-menopausa, ela criou uma marca de skincare para mulheres maduras

Nos primeiros 5 anos da menopausa, a pele perde cerca de 30% do colágeno e fica mais fraca e ressecada devido à falta de estrogênio. Quando sentiu estes sintomas pela primeira vez na pré-menopausa, Lívia Carvalho Remy descobriu o que seria o seu negócio.

A empreendedora carioca já tinha uma carreira de mais de 20 anos nos setores de tecnologia, mídia e marketing, mas ainda lhe faltava uma ideia à qual se dedicasse por inteiro. Foi ao notar a falta de produtos de beleza para mulheres maduras que encontrou a resposta.

Fundada em 2025, com investimento próprio da empreendedora, a Allright já conseguiu mais de 100 pontos de venda físicos e projeta um crescimento de até 10 vezes até o final deste ano.

Como ela enxergou a oportunidade?

O Brasil tem um dos maiores mercados de beleza do mundo, movimentando cerca de US$ 27 bilhões, segundo os dados mais recentes. Por aqui, 17 milhões de mulheres estão passando pelo climatério e 80% delas acreditam não receber apoio suficiente nesta fase.

Lívia, ao enxergar a lacuna no mercado de cuidados para mulheres maduras, também viu a ausência de produtos que combinam eficácia dermatológica com experiência sensorial e acolhimento.

Diferencial na missão do autocuidado

A empresa começou com dois anos de pesquisa que resultaram em um mousse de banho dermatologicamente testado e que reúne ativos como ácido hialurônico, niacinamida e vitamina E. A fórmula é 100% vegana, livre de parabenos, alumínio e cruelty free.

Foi esse o produto que inaugurou a marca de skincare, que se diferencia pela missão de promover o autocuidado feminino entre as mulheres no período da menopausa.

Atualmente, o mousse está disponível no e-commerce, com entrega para todo o Brasil, e em pontos físicos como Drogaria Iguatemi, Drogaria Discover e Drogaria Venâncio, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Segundo a empreendedora, o futuro da marca também se assegura por mais um diferencial: fragrâncias, desenvolvidas para despertar memórias afetivas, promover momentos de reconexão e trazer mais leveza e diversão ao cuidado diário.