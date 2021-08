André Jácomo: Vacina no braço e sorriso no rosto

Por André Jácomo*

As vacinas contra a covid-19 foram os bens mais desejados pelos brasileiros em 2021. Quanto mais pessoas vacinadas, menor o medo por contaminação, maior a sensação de segurança e mais a gente vai recuperando aos poucos velhas rotinas. Como qualquer presente (nesse caso, um direito), as expectativas são sempre grandes.

Quando a maioria das capitais do país já vacinam adultos com idade próxima aos 30 anos, cresce a quantidade de brasileiros que esperam ser vacinados ainda neste ano. Esse é um dos principais dados de uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), feita pelo Instituto FSB Pesquisa.

A pesquisa, que ouviu 2.000 pessoas, amostra representativa da opinião pública brasileira, mostrou que 80% da população não vacinada do país espera ser vacinada ainda neste ano. Na rodada anterior da pesquisa, realizada em abril deste ano, 64% de quem ainda não havia tomado qualquer vacina tinha a mesma esperança.

A mesma pesquisa mostrou que a grande maioria avalia positivamente o processo de vacinação como um todo. O atendimento na hora da vacinação é o quesito melhor avaliado: 80% dos brasileiros consideram-no ótimo ou bom.

Os critérios de prioridade para vacinação e a facilidade de agendamento também possuem avaliações majoritariamente positivas, ambos próximos de 60%.

Mesmo os itens com pior avaliação na pesquisa, como as filas e disponibilidade de vacinas, possuem avaliações positivas, com 52% e 48% de avaliações ótimas ou boas.

Mesmo atrasada, a vacinação ganhou tração e a satisfação dos brasileiros.

*André Jácomo é diretor do Instituto FSB Pesquisa

**Este é um conteúdo da Bússola, parceria entre a FSB Comunicação e a Exame. O texto não reflete necessariamente a opinião da Exame.

