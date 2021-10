Amy Webb será atração internacional nesta edição do Futurecom Digital Week

Qual é o futuro da Inteligência Artificial (IA)? Como fazer uma coleta de dados eficiente em tempos de pandemia e de forma massiva? Que aprendizados nos trouxe esse cenário vivenciado mundialmente? Essas questões serão debatidas pela futurista americana Amy Webb, convidada internacional da segunda edição do Futurecom Digital Week, que será realizado de 8 a 11 de novembro.

A consagrada autora do livro “The Signals Are Talking: Why Today's Fringe Is Tomorrow's Mainstream” e mais recentemente de “Os nove titãs da IA: como os gigantes da tecnologia e suas máquinas pensantes podem subverter a humanidade”, Amy é fundadora e CEO do Future Today Institute e se destaca por transformar o espaço em uma empresa líder em consultoria de previsão e gestão, que auxilia líderes e suas organizações a se prepararem para futuros complexos.

O instituto foi fundado em 2006 e tem como áreas-foco tecnologia e ciências emergentes. É responsável por assessorar a liderança de empresas do Fortune 500 e-Global 1000, agências governamentais em planejamento de longo prazo, estratégia de risco empresarial, modelagem de oportunidade, definição de visão e evolução organizacional. A edição deste ano do Tech Trends Report, elaborado anualmente pelo Future Today Institute, trouxe aproximadamente 500 tendências para serem consumidas nos próximos anos.

Amy também é professora, desenvolve e ministra o curso de MBA em Previsão Estratégica na Stern School of Business, da Universidade de Nova York. O curso abrange modelos de previsão quantitativa e traz os conceitos da metodologia do Future Today Institute. Amy foi investigadora visitante do Nieman em 2014 e 2015, na Universidade de Harvard, e morou no Japão e na China.

Futurista quantitativa, como se autodefine, Amy jamais se limitou a um campo exclusivamente.

“Acredito que os desafios globais enfrentados pelos negócios e pela sociedade estão interligados entre as disciplinas. Minha formação acadêmica inclui teoria dos jogos, economia, estatística, ciência política, ciência da computação, sociologia, música e jornalismo. Acredito fortemente no serviço público, por isso dedico parte do meu tempo à política e ao governo”, declara Amy Webb.

Metaverso Futurecom

Com o mote “Think The Future. Think Ahead” e 100% digital, o Futurecom Digital Week 2021 também terá o seu Metaverso, a nova realidade virtual com foco em experiência imersiva. Em parceria com a MCI, a Informa Markets traz mais essa inovação para o maior evento de tecnologia, telecom e transformação digital da América Latina. O Metaverso vai proporcionar uma experiência imersiva para os participantes por meio de um espaço virtual que simula a nossa realidade entre cenários digitais interativos. Nele, os visitantes poderão explorar, aprender, interagir e cumprir missões em diferentes cidades digitais temáticas, experimentando pela primeira vez no Brasil um conceito que se tornou a obsessão das big techs no Vale do Silício.

O Metaverso é composto por quatro ilhas que abordam os temas: Smart City, Futuro da Agricultura, Indústria 4.0 e Futurolândia. Um universo onde a tecnologia, conectividade e sustentabilidade fazem parte do dia a dia de todos, transformando a vida de quem convive nesses diferentes espaços.

A vivência acontecerá paralelamente ao congresso, que reunirá na plataforma Futurecom convidados nacionais e internacionais que debaterão em palestras, demonstrações e estudos de casos baseados em temas que envolvem 5G, Inteligência Artificial, Virtualização, Infraestrutura e Conectividade, Internet das Coisas (IoT), Blockchain, Edge Computing; Data Analytics, ISPs e Redes Neutras. Tudo isso, com uma grade extensa e diária com webinars, business cases, entrevistas, materiais ricos e uma infinidade de conteúdos exclusivos.

“Certamente, vamos proporcionar uma experiência única, imersiva e exclusiva nessa segunda edição do Futurecom Digital Week. Queremos demonstrar uma forma estruturada deste conceito que tem se tornado uma realidade virtual capaz de colocar as pessoas em um espaço totalmente interativo”, afirma Hermano Pinto, diretor do portfólio de Tecnologia e Infraestrutura da Informa Markets Brasil.

