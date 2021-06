América Latina tem 1º banco de antígeno para combater emergência de aftosa

Por Bússola

A Biogénesis Bagó, empresa de biotecnologia especializada no desenvolvimento, produção e comercialização de produtos para saúde e produtividade animal, investiu 14 milhões de dólares na ampliação de sua planta industrial para aumentar a capacidade de armazenamento de seu banco de antígenos e vacinas contra o vírus causador da febre aftosa, com uma sala de crioconservantes.

A empresa inaugurou em Garín, província de Buenos Aires, Argentina, o Banco de Antígenos e Vacinas contra Febre Aftosa, uma reserva estratégica de concentrado de antígeno viral preservado em nitrogênio líquido que permite produzir vacina de emergência em um período de cinco a seis dias, ante o prazo de pelo menos três meses para a fabricação de uma vacina tradicional.

Com isso, tornou-se a única empresa latino-americana com capacidade de produzir em tempo recorde e armazenar vacinas contra a febre aftosa, que permitirá oferecer apoio a autoridades de todo o mundo em casos de emergências de saúde.

“Nossa experiência em pronto atendimento e nossa constante inovação tecnológica e profissionalização do capital humano nos consolidam como líder mundial no combate à febre aftosa. Esse projeto é um exemplo do nosso compromisso com a evolução da saúde animal e ao mesmo tempo com o desenvolvimento do conhecimento e da capacidade produtiva da Argentina e da América Latina para o mundo ”, afirma Esteban Turic, CEO da Biogénesis Bagó.

A sala, instalada sob rígida regulamentação internacional para bancos de vacinas, tem capacidade de armazenamento de 70 milhões de doses e possibilidade de expansão para 140 milhões de doses, com a incorporação de um total de 20 criopreservativos fornecidos pela empresa Air Liquide, líder global nesse tipo de equipamento.

"A participação em campanhas de emergência e fornecimento ao Senasa (serviço oficial de saúde animal) da Argentina, ao Banco Nacional de Vacinas Animais e Contramedidas Veterinárias do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e ao Banco Norte-Americano de vacinas contra febre aftosa, que os Estados Unidos integram com o México e o Canadá, são um reconhecimento por nossas competências", diz Rodolfo Bellinzoni, diretor de operações Industriais em inovação da Biogénesis Bagó, considerado referência mundial no assunto.

