Amazon Brasil lança e-book com Receitas de Natal em Projeto Solidário para a Casa do Zezinho

Seguindo estratégia baseada na aproximação da marca com o público e no cumprimento de ações ESG, a Amazon Brasil aproveita a chegada do Natal para lançar um novo e-book com receitas sazonais. “Um Natal à brasileira: Delícias na Mesa para Celebrar com Sabor” reúne grandes nomes da gastronomia do país, além de autores de KDP (Kindle Direct Publishing).

Para completar o espírito da temporada, marcado por caridade e ações sociais, as vendas do e-book serão revertidas inteiramente em benefício da Casa do Zezinho, organização sem fins lucrativos, localizada na Zona Sul da cidade de São Paulo, que realiza um trabalho voluntário em assistência à mais de mil crianças.

Aproximação do cliente e conteúdo de qualidade

Para compor o livro, a Amazon reuniu um time de chefs do norte, até o sul do país. O título reúne os chefs: Helena Rizzo, Moacir Santana, Roberta Sudbrack, Fabrício Lemos, Thiago Castanho, Paulo Machado, Elisa Fernandes e também os criadores de conteúdo Ana e Zé do blog Do Pão ao Caviar, e os autores KDP, José Miguel e Mirlla Muniz e traz receitas especiais que marcaram a memória afetiva desses representantes da gastronomia nacional.

“Este foi um ano de grande celebração para os livros no Brasil. E para nós, era muito importante marcar o final deste ano com a realização de um grande desejo em trazer algo que pudesse estar presente nos lares, nas mesas de nossos leitores, mas também que impactasse vidas, como as das crianças da Casa do Zezinho.“, afirma Ricardo Perez, Gerente Geral de livros da Amazon Brasil.

O que é possível encontrar no e-boo “Um Natal à brasileira”:

Ao todo, o e-book conta com dez receitas, sendo desde de entradas, pratos principais, acompanhamentos e sobremesas, que são guiadas com o passo a passo descrito pelos chefs e autores. De acordo com a Amazon, cada prato é mais do que uma simples receita, é uma experiência sensorial que transporta os leitores para os diversos cantos do país.

O e-book está disponível na Loja Kindle desde o dia 19 de dezembro, e pode ser lido com o aplicativo Kindle, smartphones Android e iOS, computadores, bem como e-readers Kindle, além de estar disponível para assinantes do Kindle Unlimited.

Aproveitando o Natal para realizar ações de transformação social

As vendas do e-book serão revertidas integralmente à Casa do Zezinho, organização não governamental, que assiste a crianças na Zona Sul da Cidade de São Paulo. “É uma grande felicidade para nós essa iniciativa, principalmente quando trabalhamos em conjunto a uma causa social. Ter a Casa do Zezinho como apresentado nesta ação nos deixa extremamente animados com tudo que ainda podemos alcançar juntos por meio da cultura e literatura no país”, completa Perez.

A Amazon Brasil também presenteará o Natal das crianças da Casa do Zezinho com 200 livros infantis, doados pelas editoras Culturama, Online, Bicho Esperto, Panda Books, Nobel, DCL e Todolivro.

Hoje, a Casa do Zezinho, localizada em São Paulo, atende diariamente mais de mil crianças e jovens em situação de alta vulnerabilidade social, proporcionando a eles o apoio e o acesso gratuito à educação em diferentes vertentes, com as oficinas da instituição que contemplam aulas de idiomas, gastronomia, conteúdos gamers e muito mais, além do acesso a uma alimentação de qualidade..

