Alicerce Educação lança programa para ajudar jovens no mercado de trabalho

O Instituto Alicerce, braço filantrópico do Alicerce Educação, iniciou no mês passado o programa Mais Aprendiz, que prepara jovens contratados por empresas para atuarem como aprendizes, tendo como diferenciais a recuperação da defasagem escolar, alinhado a um melhor preparo para o mercado de trabalho, e ao mesmo tempo personalizando a formação para as demandas de cada empresa parceira.

Por meio de uma metodologia pedagógica personalizada, baseada no vínculo e relacionamento com o jovem, o programa Alicerce Mais Aprendiz desenvolve trilhas de aprendizagem para o fortalecimento da base escolar de leitura, escrita e matemática, competências socioemocionais, educação digital e financeira, com formação profissional focada em temáticas personalizadas para as atuais demandas das empresas parceiras, conforme a ocupação para qual o jovem foi contratado.

O Alicerce realiza o acompanhamento do aprendiz em parceria com a empresa, com o propósito de propiciar um melhor aproveitamento das habilidades e conhecimentos do jovem na empresa, além de fortalecer o seu protagonismo e projeto de vida pessoal e profissional.

O Instituto Alicerce identificou que uma das principais dificuldades das empresas, hoje em dia, é justamente não encontrar jovens qualificados para não só cumprir as cotas de aprendizagem, mas também serem fontes de novos talentos. Aliado a esse cenário, a carência de competências profissionais e defasagens de aprendizado dos jovens na educação básica atrapalham ainda mais o objetivo de atingir o tão sonhado primeiro emprego.

Com o compromisso de ajudar empresas e jovens nesse desafio, o programa oferece aulas para suplementar a base de conhecimento escolar, utilizando a metodologia Alicerce Educação, já conhecida e aplicada aos mais de cinco mil alunos em todo o país, voltando o olhar para cada estudante como um indivíduo único, com suas próprias necessidades e desafios, focando a experiência na sua jornada de desenvolvimento.

Além disso, o quadro de instrutores é formado prioritariamente por pessoas que foram jovens aprendizes um dia, e por isso, a contribuição deles para construção de uma metodologia eficaz ao aprendizado desses alunos é enriquecedora.

“Nossa principal motivação foi criar um programa para que os jovens possam não só entrar no mercado de trabalho, mas também serem capazes de permanecer e crescer em suas carreiras. Acreditamos que a educação é a base que possibilita a mudança social e o exercício da cidadania. O Programa Mais Aprendiz, coloca o aluno como protagonista dessa experiência e oferece a ele um processo de aprendizado personalizado de acordo com suas necessidades e objetivos, alinhados às demandas de competências profissionais de cada empresa”, afirma Andrea Matsui, CEO do Instituto Alicerce.

Um outro diferencial do Instituto Alicerce é a capacidade de atuação nacional, podendo ajudar as empresas na gestão de suas cotas de aprendizagem, em diferentes ocupações e regiões do país.

