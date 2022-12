Alice Sosnowski: Você já fez o seu quadro dos sonhos para 2023?

O ano de 2022 foi marcado por muitas transformações no trabalho e mudanças comportamentais que impactaram a nossa forma de trabalhar, relacionar, consumir, divertir e viver.

Após um longo período de isolamento imposto pela pandemia, a volta ao trabalho presencial causou um desconforto em muita gente e colocou em pauta a importância do trabalho híbrido para produtividade e saúde mental.

Nos negócios, as inovações tecnológicas atiçaram a nossa curiosidade e passamos a experimentar mais intensamente as tecnologias imersivas, como o metaverso. Há poucos dias, por exemplo, as mídias sociais foram invadidas por avatares estilizados com o uso de inteligência artificial.

Nesta era digital, geramos e compartilhamos uma infinidade de dados que servem de matéria-prima para a criação de um novo mundo que ainda não se delineou. E uma dúvida nos consome: como será o futuro?

No meio de tanta incerteza, uma coisa é garantida: quanto mais tecnológico for o mundo, mais precisaremos ativar nossas habilidades humanas. Nesse cenário, as soft skills ganham cada vez mais relevância seja no trabalho ou na vida pessoal.

O Fórum Econômico Mundial já previu que, nos próximos anos, das dez habilidades mais necessárias no trabalho, apenas duas são técnicas, todas as outras são comportamentais. Isso significa que criatividade, autoconhecimento, inteligência emocional, adaptabilidade são cada vez mais essenciais para navegarmos na nova economia.

Então, é hora de aproveitá-las para vislumbrar o que queremos em 2023. Todos os anos, nesta época, uso uma ferramenta simples, mas eficaz. Trata-se do quadro de sonhos, uma espécie de página em branco, onde coloco os desejos e objetivos a serem alcançados no ano que virá. Um exercício que utiliza autoconhecimento, criatividade e foco para direcionar intenções e os resultados esperados. Funciona assim:

Primeiro, eu defino objetivos que desejo alcançar em algumas áreas da vida, como: pessoal, profissional, familiar e social;

Depois, busco imagens que ilustram cada um desses objetivos. Por exemplo: meu diploma de pós-graduação ou uma viagem de férias com a família.

Então, coloco essas imagens no computador, agrupando por tema ou de acordo com o tempo para a realização: curto, médio ou longo prazo.

Algumas vezes imprimo e coloco no meu home office. Atualmente, uso também como fundo de tela do computador ou celular para visualizar as imagens com mais frequência.

A principal vantagem de construir um quadro dos sonhos é conseguir dedicar um tempo precioso para inspirar, motivar e educar o cérebro para realizar nossos objetivos. Mesmo que a virada do ano seja apenas uma mudança de números, exercitar nossas habilidades criativas é uma ótima forma de começar 2023 com o pé direito.

*Alice Salvo Sosnowski é jornalista, consultora de negócios e especialista em empreendedorismo e soft skills.

