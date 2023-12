Alexandre Birman é escolhido como “Person of the Year” pela Brazilian-American Chamber of Commerce

A Personalidade do Ano, ou “Person of the Year”, eleita pela Brazilian-American Chamber of Commerce, acaba de ser anunciada. Alexandre Birman, CEO/CCO da Arezzo&Co, acaba de se juntar à seleta lista de líderes fundamentais para a relação Brasil-Estados Unidos. O prêmio é realizado anualmente pela organização, que desempenha um papel importante na facilitação do comércio e nos investimentos bilaterais entre os dois países.

Segundo a companhia, o Birman foi escolhido, em especial, pela sua liderança excepcional e olhar inovador, que foram responsáveis pelo crescimento da companhia, que se consolidou como a maior house of brands de moda do Brasil.

Quem é Alexandre Birman?

O executivo, que tem uma trajetória como designer de sapatos femininos, também é reconhecido nacional e internacionalmente como um dos principais nomes do setor de moda de luxo.

“Um reconhecimento de uma vida dedicada ao nosso negócio, ancorada em pilares e princípios muito fortes incentivados, principalmente pelo meu pai, Anderson Birman, e que se mantém firme na nossa cultura. Não poderia deixar de agradecer, não só à Brazilian-American Chamber of Commerce, como também a todos os colaboradores, fornecedores, franqueados, conselheiros, investidores e tantos outros parceiros que fazem a Arezzo&Co ser o que ela é, todos os dias. Essa é a confirmação de que estamos seguindo no caminho certo”, comenta Alexandre Birman.

A cerimônia para celebrar a Person of the Year já tem data marcada e acontece no dia 15 de maio de 2024, em Nova York. A Brazilian-American Chamber of Commerce deve reunir cerca de 1 mil líderes da comunidade internacional de negócios para homenagear os premiados.

