Alelo usa big data para turbinar vendas e fazer benefício render

Seja nas compras online, seja no supermercado, seja na farmácia, virou costume solicitar alguma identificação do cliente para entender seus hábitos de consumo e, com isso, oferecer descontos e promoções. No segundo trimestre deste ano, de acordo com a Associação Brasileira de Empresas do Mercado de Fidelização (Abemf), o número de cadastros em programas de fidelidade chegou a 170 milhões ─ um aumento de 13,5% em relação ao período anterior.

Mas como os pequenos estabelecimentos, que não dispõem de toda uma equipe de tecnologia, podem se beneficiar dessa nova “moda” do varejo?

Foi pensando nisso que, há pouco mais de um ano, a Alelo começou a se movimentar. Gigante do setor de benefícios, a empresa intermedia cerca de 55 milhões de transações por mês – tendo, portanto, uma fonte inesgotável de informações sobre como e quando seus mais de 8 milhões de portadores gostam de se alimentar. E, após uma visita de executivos da empresa à China, veio a ideia de transformar toda essa informação em “ouro” tanto para lojistas quanto para quem carrega os cartões Alelo por aí.

“Inspirados nos chineses, olhamos para o mercado brasileiro e vimos uma oportunidade de gerar valor a partir desses dados”, explica Márcio Alencar, diretor de estratégia digital, marketing e negócios da Alelo, que acaba de lançar duas novas soluções que buscam equilibrar a oferta e a demanda do setor de alimentação através da inteligência de dados: o Painel Meu Negócio e o Mais Clientes.

Overview do negócio

Disponível no site da Alelo, na área exclusiva aos estabelecimentos, o Painel Meu Negócio oferece ao lojista um panorama do estabelecimento dele dentro da Alelo: relatório de faturamento anual, tíquete médio, quantidade de transações, o nível de recorrência dos clientes e até uma análise dos estabelecimentos próximos.

Com isso, o lojista consegue ter uma visão não só de seu desempenho, mas do potencial que ele ainda tem para explorar.

Experiência do cliente

Já o Mais Clientes, também disponível no site da Alelo, ajuda o lojista a agir com rapidez para atrair novos consumidores. Por lá, ele pode oferecer cashback para os portadores dos cartões Alelo, ativar promoções direcionadas e, no futuro, criar um programa de fidelidade, muito comum em restaurantes, mas agora de forma 100% digital, no Meu Estabelecimento. Em breve, essa facilidade também estará disponível para os supermercados. Tudo isso, é claro, em total concordância com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Vale destacar que, assim que a oferta é criada, a Alelo mapeia os perfis de clientes que mais combinam com o estabelecimento, considerando preferências e hábitos de consumo, para enviar notificações da oportunidade por meio do aplicativo Meu Alelo.

“Queremos que nossas cadeias de valor funcionem em sintonia. E aqui conseguimos gerar valor para o lojista, criando recorrência e previsibilidade, e benefícios para os usuários, que passam a consumir de forma mais inteligente”, explica Alencar, que vê nas iniciativas um futuro promissor. “Uma vez que se vivencia essa experiência, não tem volta.”