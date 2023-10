Alckmin celebra geração de empregos e aposta em educação durante inauguração de fábricas da JBS

O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da inauguração de duas fábricas da Seara, empresa da JBS, em Rolândia, no Paraná, na tarde da última sexta-feira, dia 27, e ressaltou a importância do avanço da indústria brasileira e o crescimento econômico do País. “O Brasil acabou de assumir o posto de nona economia do mundo, passando o Canadá e a Rússia. Para continuar crescendo temos que estar na ponta da tecnologia. Aqui estão sendo inauguradas duas fábricas. Duas grandes fábricas. Esse é o exemplo da neoindustrialização”, afirmou.

Geraldo Alckmin ainda celebrou o investimento do Instituto J&F na educação. “Parabéns pelo cuidado com a juventude. O futuro começa hoje e ele se chama juventude”, destacou o vice-presidente. “Queremos ser mais do que uma empresa empregadora. Queremos ser uma empresa educadora”, declarou Joesley Batista, presidente do Instituto J&F. Alckmin, acrescentou que, além de educação, é necessário investir em empregos, “a coisa mais importante que existe”. Assim, celebrou que as duas fábricas inauguradas pela JBS elevam o número de empregos do complexo industrial para 4.500 vagas, com potencial para chegar a 6.000 postos de trabalho.

