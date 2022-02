Aivo lança ferramenta no-code para potencializar o WhatsApp Business

A Aivo, empresa de inteligência artificial conversacional aplicada ao atendimento ao cliente, anunciou o lançamento do Engage, uma nova ferramenta no-code que permite a criação de campanhas de comunicação no WhatsApp Business por empresas. Além disso, a ferramenta tem a função de programar o envio de mensagens para uma carteira de clientes sem a necessidade de conhecimentos avançados por parte da equipe, como APIs ou códigos programados.

De acordo com Martín Frascaroli, CEO e Fundador da Aivo, o Engage é uma eficiente ferramenta de comunicação que vai posicionar as empresas de uma forma cada vez mais estratégica.

“Nova ferramenta possibilita automatização das conversas no Whatsapp Business, tornando o e-commerce conversacional uma realidade para as empresas”, afirma o executivo.

A inteligência artificial é capaz de elevar em até 62% a taxa de conversão de clientes potenciais, segundo um estudo recente da Gartner, empresa de consultoria. A tecnologia oferece a solução para a alta demanda de qualquer site de e-commerce ao permitir respostas imediatas, eficientes e personalizadas.

Por meio do Engage, as organizações podem implementar e potencializar uma estratégia proativa aliada a IA Conversacional para enviar notificações e alertas aos clientes, fortalecendo o vínculo entre marca e consumidor, além de aumentar a efetividade dos departamentos de vendas.

Para Martín, para garantir uma comunicação proveitosa com os clientes é indispensável ter uma cultura de empatia com eles. Por isso, as informações que as empresas enviarem pelo WhatsApp Business devem ser esperadas, isto é, as pessoas precisam ter concordado em receber esse tipo de conteúdo. Além de relevantes e oportunas, uma vez que precisam ser do interesse do cliente, de fácil compreensão e, principalmente no momento certo para que não sejam invasivas.

Independente de qual seja a finalidade de cada conversa, as empresas precisam considerar as necessidades dos clientes ao criarem suas campanhas de comunicação. O Engage possui o objetivo de antecipar as necessidades do consumidor e oferecer uma boa experiência de atendimento. Frascaroli afirma que a ferramenta não espera que o cliente pergunte, afinal sabe exatamente o que ele espera e age de acordo com as informações e o atendimento que precisa, de um modo proativo e não invasivo.

“De forma simples e eficiente, o Engage cria campanhas de comunicação no Whatsapp Business. Seja na promoção de um novo produto ou serviço, atualização do status de uma compra, agilização das cobranças, envio de notícias e novidades para os assinantes, e muito mais”, diz o executivo.

De acordo com ele, a IA Conversacional é uma grande aliada para interagir de maneira fluída com o cliente, sanando suas dúvidas e problemas, como um agente humano, além de contribuir para que as equipes de suporte e vendas trabalhem de modo mais eficiente e resolutivo.

