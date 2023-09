Ainda não preparou o seu planejamento de mídia para a Black Friday 2023?

Por Camila Oliveira*

Com o fim do ano se aproximando, as empresas já estão se preparando para uma das datas mais aguardadas pelos consumidores: a Black Friday. Envolvendo os mais diversos setores da economia, o evento de 2023 tem grande potencial para alavancar os números de vendas. Para prosperar nesse cenário, é essencial que os tomadores de decisão já tenham em mente a importância de um planejamento de mídia adequado e abrangente para potencializar e rentabilizar suas ações.

Conforme dados do “Panorama do Consumo 2º Semestre 2023”, estudo realizado pela Globo, 26% dos entrevistados começam a pesquisar cerca de três meses antes os produtos que pretendem comprar na Black Friday e 22% iniciam essa busca um mês antes da data.

Levando isso em consideração, alguns pontos são fundamentais para um planejamento de mídia eficaz:

Saturação

Nas semanas que antecedem a Black Friday, os canais de mídia podem ficar saturados de anúncios. As marcas disputam a atenção do consumidor para efetuar vendas e o cliente final é bombardeado por ofertas. Para se destacar, é essencial um plano de mídia bem estruturado que permita alcançar seu público-alvo de forma eficaz. Antecipar tal planejamento garante uma entrega de publicidade relevante, maximizando a visibilidade e a eficiência de mídia.

Criação de conteúdo

Conteúdos cativantes e envolventes levam tempo para serem elaborados. Independentemente do tipo de conteúdo, o planejamento antecipado possibilita um melhor espaço para a criação de conteúdo de alta qualidade, que de fato ressoem com o público.

Estratégia de mix de canais

A abordagem de mídia com um bom mix de canais é fundamental para o sucesso nos dias de hoje. Desde mídias sociais e e-mail marketing até parcerias com influenciadores, coordenar esses esforços depende de um planejamento meticuloso, que sincronize as campanhas em diversos canais para um impacto mais abrangente e efetivo.

Alocação de orçamento

A Black Friday exige um orçamento significativo dedicado para a data. Alocar tais recursos de maneira inteligente garante que o budget de publicidade seja otimizado para obter o máximo de retorno. Os “leilões”, ou seja, os custos por clique, impressões, aquisição e leads, ficam mais caros quanto mais nos aproximamos da data.

O planejamento é uma forma de ter previsibilidade e rentabilidade dos gastos, por isso, iniciar a mídia de forma antecipada garante rentabilidade e mais exposição de marca, impactando mais pessoas por mais tempo, ao começar gastando menos. Quando a maioria das marcas estiverem divulgando e pagando pelos anúncios em novembro, você já terá tido destaque em suas ações.

Dados

É importante que a construção do plano seja pautada em dados e estudos. Olhar os resultados do mês anterior pode ser uma opção, mas também analisar um período mais abrangente, como 3 meses antes da Black Friday, ou outras sazonalidades, por exemplo, para ver como as vendas se comportaram. Ter dados históricos é importante, mas, caso não tenha, ferramentas como Google, Facebook, Comscore e outros, permitem fazer um estudo. Conforme a sua campanha vai acontecendo, é importante manter o acompanhamento os dados também para ter prever possíveis modificações no plano.

Perfil do profissional de mídia

Para estar à frente de um plano de mídia estratégico e tático, é importante que o profissional tenha um perfil racional, lógico e analítico, afinal, ele irá lidar com dados. Além disso, a pessoa tem que estar atualizada nas principais plataformas de mídia e ser heavy user de redes sociais.

Teste e otimização

Testar campanhas-piloto antes do grande dia pode ajudar na captação de informações valiosas sobre o que pode ou não funcionar. O planejamento permite testar diferentes estratégias e fazer os ajustes baseados em resultados e dados para uma campanha da Black Friday mais eficaz.

Engajamento

Provocar a expectativa e o entusiasmo entre os clientes é crucial, podendo ser feito através de campanhas de awareness e consideração, que trarão visibilidade e engajamento por meio de interação com o público, preparando o terreno para uma Black Friday de sucesso.

Estes são apenas alguns itens para se iniciar um planejamento de mídia. O processo requer a definição de objetivos claros para a campanha, conhecer bem o público-alvo, escolher os canais certos e a criação de conteúdos relevantes.

O período de pesquisa e preparação é extremamente importante para se destacar e captar clientes, que, muitas vezes, anseiam por deixar tudo pronto para aproveitar as ofertas na ocasião da Black Friday. Cabe às empresas estarem preparadas para aproveitar o aquecimento do comércio, através da organização prévia, oferecendo aos seus clientes muitos produtos e serviços antes e durante o mês de novembro.

*Camila Oliveira é planejadora de mídia sênior na ALOT

