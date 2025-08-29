Agosto Dourado: o primeiro ativo estratégico de nossas vidas está na amamentação

*Por Marília Zagato

Como mãe e profissional da área de alimentos, o Agosto Dourado carrega um significado maior para mim. É o mês em que celebramos o aleitamento materno, incentivando-o e reforçando sua importância para a saúde dos bebês. Ao longo da minha jornada, a amamentação se tornou muito mais do que um momento de alimentar meu filho, é um ato de amor e superação.

Tive que lidar com o desafio da pega no início, a hiperlactação e o medo da mastite (inflamação do tecido mamário), mas o conhecimento sobre o poder do leite materno foi o que me incentivou a persistir. Saber que eu estava oferecendo o melhor alimento possível, que vai muito além dos nutrientes básicos, me deu força para continuar, mesmo nos momentos mais difíceis. O conhecimento me trouxe muita segurança neste processo, pois sabia que o leite materno é um sistema biológico complexo, perfeitamente adaptado para as necessidades do bebê e repleto de benefícios.

A ciência tem me fascinado ainda mais ao se aprofundar neste tema. Estudos mostram que o leite materno é complexo, contendo nutrientes e fatores imunológicos, inclusive aminoácidos livres em sua composição, dentre eles o glutamato e a glutamina. O glutamato é o aminoácido responsável pelo umami, o quinto gosto do paladar humano, e sua concentração e de outros aminoácidos importantes no leite materno aumentam com o tempo de amamentação. Para um recém-nascido, isso significa que seu primeiro contato com os gostos básicos do paladar humano se dá através do gosto umami que, além de ser nutritivo, é prazeroso para o bebê.

Além do glutamato, o leite materno também contém outros aminoácidos importantes que trabalham em sinergia para fortalecer o sistema imunológico e a saúde intestinal da criança. Eu, como mãe, sei que a amamentação não se resume apenas a “matar a fome”, trata-se de um momento de conexão, e saber que essa experiência também está moldando o paladar do meu filho de forma tão fundamental é algo realmente poderoso.

Sigo aprofundando meus estudos sobre o assunto e, recentemente, foi divulgado um artigo que mostra a relação do aumento de glutamato livre a uma maior presença de microbiota no leite materno. A microbiota, um conjunto de microrganismos benéficos para o corpo, pode ser uma barreira de defesa crucial contra bactérias, fungos e vírus que causam doenças. Ou seja, o glutamato não está apenas contribuindo com o paladar do bebê, como também fortalecendo seu sistema imunológico desde o nascimento.

Assim, o leite materno estimula a imunidade da criança pelos nutrientes e anticorpos da mãe, além de ativar o desenvolvimento de sua própria microbiota intestinal. Todas essas informações me fazem ver a amamentação não apenas como um ato de nutrir, mas como um alicerce para a saúde do meu filho ao longo da vida, com maior potencial de protegê-lo contra doenças crônicas e alergias no futuro.

O contato precoce com o gosto umami influencia positivamente a aceitação de novos alimentos e facilita a introdução alimentar, que começa por volta dos seis meses de vida. A partir desse momento, a criança passa a se familiarizar com outros alimentos e torna-se fundamental que os pais apresentem diferentes gostos, texturas e sabores para estimular o bom funcionamento das papilas gustativas. Conhecer os gostos desde cedo contribui para o desenvolvimento de um hábito alimentar equilibrado, com boa aceitação de alimentos e variedade de grupos alimentares.

Por fim, o gosto umami no leite materno também apresenta um papel importante na formação dos hábitos alimentares. Como mãe, passei a olhar com mais cuidado para a variedade de alimentos, para as diferentes formas de preparo e para a importância de estimular o paladar do meu filho.

A amamentação é um ponto de partida, mas a jornada da alimentação balanceada é contínua. E, mesmo que o ato de amamentar tenha relação a questões fisiológicas da mãe e do bebê, a certeza de que o leite materno oferece essa primeira experiência gustativa tão completa é algo muito poderoso.

*Marília Zagato, mãe, nutricionista e gerente de Marketing-Nutrição da Ajinomoto do Brasil.