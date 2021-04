Agora: Martha Gabriel lança livro em live interativa, hoje 19h

A futurista Martha Gabriel, colunista da Bússola, lança HOJE, às 19h, em live interativa, a segunda edição de seu livro Você, Eu e os Robôs: Como se Transformar no Profissional Digital do Futuro. É preciso se inscrever. O livro foi finalista do Prêmio Jabuti.

Cada participante da live vai receber um cartão postal numerado colecionável autografado. Durante o evento será criado um trabalho artístico com a participação da audiência.

