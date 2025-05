Em 2 anos, varejista de farmácia contratou 790 colaboradores 50+

“Tenho 52 anos e comecei na função de Atendente de Loja. Em apenas 8 meses, tive a oportunidade de ser promovida”, conta Ana Maria, responsável pelo Administrativo de Loja de unidade da Drogaria Pacheco no Rio. Ela é uma dos 1400 colaboradores do Grupo DPSP com mais de 50 anos.

No total, esses funcionários representam 4,7% do efetivo nas unidades da Drogaria Pacheco e da Drogaria São Paulo, como registrado no mais recente informe de sustentabilidade do grupo. O número é resultado do +Plural e do programa Geração Sênior, frente geracional que começou em 2023 – antes dele, eram 913 funcionários na faixa de idade.

Em 2024, o Geração Sênior teve expansão de 30% na potência de contratação e 65% nas iniciativas de inclusão dos 50+.

Segundo a companhia, o programa visa cumprir com a agenda ESG, enxergando sua base de colaboradores como ponto estratégico. O +Plural deu o impulso necessário para o surgimento de mais de 1500 iniciativas em 2024. Estas, incluíram preparação dos times por meio de guias, cursos, vídeos, workshops que impulsionam a importância da diversidade.

“Nós do Grupo DPSP acreditamos que ser mais plural nos torna únicos. Entendemos que uma equipe intergeracional impulsiona a troca de experiências, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento profissional de todos, mantendo a excelência nos serviços prestados pelas nossas marcas”, diz Marcos Colares, CEO do Grupo DPSP.

Diversidade é sinônimo de sustentabilidade

Segundo o informe de sustentabilidade do Grupo DPSP, a presença feminina na companhia também chegou aos 60% em 2024, com 61% dos cargos de liderança sendo ocupados por mulheres.

A empresa também atingiu um total de 1393 funcionários PCD .

Em 2024, o Grupo DPSP investiu em mais de 700 mil horas de treinamentos para os colaboradores, atingindo o marco de 1/3 da liderança de loja ter sido formada por meio de programas de carreira internos.

"Estamos orgulhosos de apresentar o terceiro Informe de Sustentabilidade do Grupo DPSP, que amplia a transparência das práticas que fazem parte do propósito da nossa companhia. As ações ESG são parte da nossa essência e trabalhamos diariamente para promover práticas ambientais, sociais e de governança que contribuam para um mundo mais sustentável, diverso e inclusivo", conclui Marcos Colares.

