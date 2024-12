Agenda ESG do Grupo RZK projeta concluir meio milhão de mudas plantadas até 2025

O Grupo RZK, através da concessionária RZK Agro, segue empenhado nos projetos de distribuição de mudas para ações de recuperação de áreas em propriedades rurais nos estados de Goiás e Mato Grosso.

“Convivendo na Amazônia nos últimos 50 anos, sinto-me na obrigação de assumir o protagonismo durante todos os dias da minha vida para ações de preservação, produção sustentável, e a socialização e convivência com ong’s, agricultores e toda a sociedade, especialmente para os indígenas”, ressalta o presidente do Grupo RZK, José Ricardo Rezek.

A Holding tem superado suas metas de entrega de mudas, e já alcançou 80% do total previsto para o ciclo. A conclusão da distribuição de meio milhão de árvores, será no começo do ano que vem e tem contado com a parceria de produtores rurais, instituições e aldeias indígenas. O projeto que se conecta com a ação da John Deere, “Juntos por um Brasil mais verde”, tem reforçado a conexão entre o agronegócio e as culturas indígenas, destacando seu papel na sustentabilidade e no fortalecimento comunitário.

O cronograma de plantio das mudas inicia em novembro de cada ano, acompanhando o período de chuva da região e tem destinado milhares de mudas para diferentes projetos de reflorestamento de Áreas de Preservação Permanente (APP’s). “A parceria significa a realização de um compromisso, que nós como produtores prezamos em relação à conservação do meio ambiente. A RZK Agro é parceira em diversas questões que vão além dos negócios comerciais”, destaca Maurício Filho, gerente da Fazenda Serra Azul.

Para realização desse projeto, é indispensável destacar a contribuição das universidades regionais como Universidade do estado de MT (Unemat) e Centro Universitário de Mineiros (Unifimes), além de escolas, organizações como a Oréades e a OBRAS, além de instituições públicas e privadas. Outro diferencial são as parcerias com as aldeias Etenhiritipá, Santa Vitória e Kikatxi, que colaboram com os viveiros para produção de mudas, somando a participação de 1.500 indígenas.

Nessa nova fase o projeto também apresenta a integração entre cidade e povos originários, contando com a contribuição de todos, onde os produtores rurais realizam o preparo do solo, o cercamento de área, a ajuda no transporte de mudas, demandando um investimento de tempo, que geralmente ultrapassam duas semanas e, por isso, existe a necessidade de apoio de diversas pessoas. Também são realizadas ações sociais como educação ambiental para crianças e universitários da região, incentivando a troca de conhecimentos sobre preservação e sustentabilidade.

“O Grupo RZK desenvolve projetos pensando na valorização e na qualidade das comunidades indígenas, levando conhecimento à sociedade em geral. Isso tem gerado um desenvolvimento mais colaborativo; nós não trabalhamos mais sozinhos, hoje existe uma força tarefa com pessoas de diferentes culturas e setores que conseguem entender a importância desta ação e nos ajudam a fazer a diferença ao decorrer desses anos”, destaca Claudieli Peres, Supervisora de Projetos e Estratégias Sustentáveis (ESG).

