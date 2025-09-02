Ageless: o que você está fazendo pela sua carreira enquanto ainda está na CLT?

*Por Mauro Wainstock

Por décadas, a carteira assinada representou estabilidade e progresso profissional. Ingressar em uma grande corporação, subir de cargo e se aposentar era o roteiro ideal. Contudo, esse modelo está em declínio. Para quem já passou dos 40, a pergunta que ecoa com urgência é: “O que você está fazendo pela sua trajetória enquanto ainda está sob o regime CLT?”

Se a resposta for “apenas cumpro minha função”, é hora de reavaliar. A segurança do emprego formal tornou-se cada vez mais vulnerável diante de avanços tecnológicos, instabilidades econômicas e preconceitos muitas vezes invisíveis, como o etarismo, que comprometem a empregabilidade, especialmente dos mais experientes.

O antigo tripé “Educação–Emprego–Aposentadoria” perdeu relevância. Paradoxalmente, o mercado exige longevidade profissional, mas já não oferece espaço para sustentá-la.

Nesse contexto, pensar em carreiras paralelas deixou de ser uma opção estratégica e passou a ser uma necessidade. Não se trata de abandonar o vínculo atual, mas de desenvolver alternativas simultâneas e viáveis, mesmo com o tempo que achamos que não temos.

Hoje, é preciso ser muito mais do que o cargo estampado no crachá. O sobrenome real deve se sobrepor ao corporativo. Fazer mais do mesmo não garantirá os mesmos resultados. E será que ainda faz sentido desejar o mesmo?

A urgência da inteligência adaptativa

A verdadeira proteção profissional não reside mais no contrato de trabalho, mas na capacidade de se reinventar, de ser resiliente e de atuar em múltiplas frentes.

O mercado valoriza habilidades que transcendem o diploma. Segundo o relatório The Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, competências como raciocínio analítico, adaptabilidade, influência interpessoal e disposição para aprender são essenciais para quem deseja se diferenciar.

Dicas práticas

Desenvolva autoconsciência: Aos 40+, você já acumulou sólidas experiências e habilidades interpessoais. Agora, é hora de transformar esse repertório em ativos que gerem propósito, autonomia e renda. Identifique seus conhecimentos e paixões e avalie como podem se tornar produtos ou serviços comercializáveis. Inspire-se no conceito japonês do ikigai: aquilo que você ama fazer, faz com excelência e que o mercado está disposto a pagar.

Amplie sua rede de contatos: Networking não é sobre colecionar cartões, mas sobre cultivar conexões genuínas. Participe de eventos, absorva novos saberes e torne-se visível. Como disse Reid Hoffman, cofundador do LinkedIn: “A maneira mais eficaz de se transformar é conviver com quem já é aquilo que você deseja ser”. Seja útil à sua rede, compartilhe conhecimento e mantenha-se presente na memória das suas conexões. Não se venda; seja comprado.

Construa uma presença digital sólida: Estabeleça um posicionamento claro e produza conteúdo relevante que evidencie sua autoridade e experiência no seu segmento. Principalmente no LinkedIn, rede com quase 90 milhões de usuários apenas no Brasil.

Adote a mentalidade nexialista: Cultive a curiosidade e o desejo de evoluir. Em um mundo repleto de desafios complexos, soluções criativas são indispensáveis. O profissional nexialista circula em diferentes ambientes e conecta saberes diversos para resolver problemas de forma inovadora. Em vez de se limitar a ser especialista ou generalista, torne-se a ponte entre ambos; isso lhe conferirá uma vantagem competitiva valiosa.

Teste suas ideias: Empreender não exige rupturas radicais. Comece com iniciativas-piloto. Utilize ferramentas como MVP (Produto Mínimo Viável) e realize pesquisas com potenciais clientes. Experimente em pequena escala antes de investir. Ofereça seus serviços a um grupo seleto ou envolva-se em projetos voluntários.

Seja ambidestro na carreira: Entregue resultados à empresa enquanto monitora tendências e planeja seu futuro. Estima-se que mais de 85% das profissões serão reinventadas até 2030. Tenha mais do que um Plano B esquecido em uma pasta; desenvolva “Planos AA, AAA...” e os coloque em ação.

Conclusão

O que você faz hoje pela sua carreira, enquanto ainda está na CLT, pode ser o diferencial que garantirá sua longevidade profissional; com ou sem carteira assinada. Atuar em paralelo não representa uma ameaça ao emprego formal, mas sim um seguro de vida profissional. É a oportunidade de transformar experiência em legado, conhecimento em impacto e tempo em mais liberdade.

Aos 40+, você está no auge da maturidade. É hora de assumir o protagonismo da própria jornada e construir caminhos que não dependam exclusivamente da CLT.

Menos “pera” e mais “bora”! Comece hoje. Recomece sempre.

*Mauro Wainstock é palestrante e consultor sobre Turnover e Comunicação Intergeracional. Foi eleito o 10º influenciador Mundial em Diversidade e inclusão, nomeado TOP RH influencer América Latina e LinkedIn TOP VOICE.