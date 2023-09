Africa Creative investe em tecnologia e plataformas de social listening and responding

Em uma nova fase de negócios, a Africa Creative vem se posicionando para além da publicidade tradicional. Saindo da sua zona de conforto, a agência demonstra maturidade e senso de inovação ao desenvolver um planejamento estratégico pautado por dados e abraçando novos espaços, como marketing de influência, redes sociais e business intelligence. O objetivo é desenvolver seu potencial em tecnologia e precisão no atendimento a algumas das maiores marcas do Brasil. Em especial, a Natura.

Entre os novos ambientes criados recentemente na Africa Creative, com foco em estratégias de negócios, soluções criativas e impacto de mercado, existe o BIOMA, um núcleo diverso que tem o objetivo de atender toda a operação digital da empresa de cosméticos – além das campanhas publicitárias que já vinham sedo tocadas pela agência há sete anos. A companhia passa a confiar em sua expertise analítica para a gestão de influenciadores, social e a área de listening and responding da marca, áreas essenciais para o crescimento de negócios e fortalecimento da reputação.

Atendimento à Natura

Para garantir que o novo momento atenda e supere as expectativas de uma das companhias mais reconhecidas e respeitadas do mercado, a Africa Creative está investindo na contratação de novos profissionais, com time que terá cerca de 90 pessoas na nova operação, e em tecnologia.

Por meio do Omni, plataforma de business intelligence que faz parte do grupo do qual a Africa Creative faz parte, a ideia é otimizar a visão de negócios com planejamento mais efetivo, utilizando dados e inteligência digital. “Esta é uma operação focada em resultado, agilidade e de muita conexão entre as áreas”, diz Verônica Gordilho, VP de atendimento de Natura na Africa Creative.

A Natura, conhecida por sua abordagem consciente e comprometida com a sustentabilidade, também incentivou contratações focadas em diversidade para o novo núcleo, criando um time alinhado aos valores da agência e da companhia atendida. “Novos profissionais, em diferentes disciplinas, estão chegando semana após semana. A criação do BIOMA, com uma equipe exclusiva traz a devida importância e atenção que essa operação precisa e merece”, afirma a VP.

Núcleo BIOMA em atividade plena

Segundo Verônica, BIOMA já está a todo vapor, com a operação trabalhando exclusivamente desde o início de agosto. “A partir da campanha de Natal passaremos a operar 100% nesse novo formato integrado, sendo responsável por todas as frentes e canais”, diz.

Segundo a agência, os principais objetivos são:

Oferecer abordagem estratégica e criativa, aliada à capacidade de adaptação às mudanças do mercado;

Estar próximo ao público da Natura, ouvindo e entendendo suas necessidades de forma mais aprofundada;

Monitorar conversas, comportamentos e tendências, com mapeamentos e análises;

Com essa nova abordagem e ferramentas a Africa Creative pretende se manter à frente das conversas relevantes, proporcionando à Natura, e demais clientes, recomendações acionáveis e identificando oportunidades em tempo real.

“Estamos entrando na era do consumidor ultrarracional, então é necessário incluir o consumidor no centro do negócio, sendo mais efetivo, relevante e gerando valor. Nosso time, estruturado como um laboratório que gera insights constantemente, irá se mover na velocidade do consumidor, trazendo análises de dados sobre o que ocorre na sociedade e na vida das pessoas”, declara Verônica. Para a VP, quando existe um trabalho amplo com o cliente, como no caso de BIOMA, é possível fazer um trabalho muito mais assertivo e alinhado, “sem ser descolado da estratégia macro, com verdade e consistência e, claro, resultado”.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

O que é netweaving, o networking 2.0

Número de produtos assinados por celebridades digitais cresce em 60% entre 2020 e 2022

Ainda não preparou o seu planejamento de mídia para a Black Friday 2023?