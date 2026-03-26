Adoção de IA falha por operações obsoletas, aponta pesquisa

A tese de que a IA atingiu uma nova fase ganha força a cada nova pesquisa. No caso da Leading Tech Report 2026, a conclusão de que 82,6% das empresas aumentaram o uso de IA em 2025, mas apenas 31,5% tem maturidade organizacional alta ou muito alta ressalta o descompasso entre a adoção superficial e a que gera resultados verdadeiros.

“As companhias estão redesenhando estruturas organizacionais, revisando métricas de performance e incorporando a IA. Mas, ao mesmo tempo, fica claro que parte delas não consegue capturar ganhos porque continua operando com modelos de desenvolvimento que não foram pensados para o novo cenário”, analisa André Abreu, CEO e cofundador da BossaBox, empresa que realizou o levantamento em parceria com a Templo.

As companhias, especializadas em soluções de tecnologia e IA, fornecem na pesquisa um panorama geral, resultado de dados de 143 líderes, entrevistas e a análise de quatro dimensões centrais: estratégia, pessoas, processos e Inteligência Artificial.

Chega de experimentação

Para Herman Bessler, CEO e fundador do Templo, o principal desafio das empresas agora não é mais experimentar a IA, mas integrá-la de forma estrutural às operações.

“A maioria das empresas já começou a usar IA em tarefas pontuais, mas ainda existe um grande gap entre experimentar a tecnologia e gerar impacto real no negócio. Muitas organizações continuam operando com estruturas e modelos de desenvolvimento que foram pensados para um mundo antes do surgimento da IA”, explica.

Para ele, o próximo salto de produtividade virá quando as empresas organizarem times, processos e tomada de decisão considerando a IA como parte central da operação.

O estudo também contou com a parceria da Beacon Founders e a PM3 Empresas que analisam como lideranças de Produto e Engenharia estão incorporando Inteligência Artificial (IA) no desenvolvimento de software e nas operações empresariais.

Entre os principais movimentos identificados pelo estudo estão:

A reorganização de squads orientados a produto

Maior integração entre áreas técnicas e estratégicas

A adoção de métricas mais conectadas à geração de valor para o negócio.

Na próxima fase da IA, sairão na frente as empresas com adaptabilidade

Segundo Bessler, o próximo ciclo de transformação será definido pela capacidade das empresas de adaptar seus modelos organizacionais à nova lógica tecnológica.

“Estamos entrando em uma nova fase da transformação digital. A IA deixa de ser apenas uma ferramenta e passa a influenciar diretamente como as empresas estruturam seus times, desenvolvem produtos e tomam decisões estratégicas. As organizações que conseguirem redesenhar seus modelos operacionais a partir da IA terão uma vantagem competitiva significativa nos próximos anos.”