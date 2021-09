Ações da Positivo ingressam no índice das 100 ações mais negociadas na B3

As ações da Positivo Tecnologia (POSI3) passaram a integrar o Índice Brasil 100 (IBrX 100) da B3 na última sexta-feira, 3 de setembro. O IBrX 100 tem como objetivo indicar o desempenho médio das cotações dos ativos de maior negociabilidade e representatividade no mercado de ações brasileiro.

A carteira, composta por apenas 100 papéis, considera a liquidez ponderada pelo valor de mercado das ações em circulação e units exclusivamente de ações de companhias listadas na B3 que atendem a critérios de inclusão, além de apresentarem 95% de presença em pregão e 0,1% do volume financeiro no mercado à vista.

A Positivo Tecnologia, que negocia ações na bolsa desde 2006, é uma das maiores desenvolvedoras e fabricantes de tecnologia baseada em hardware do Brasil. A companhia vivencia momento de avanço dos negócios principais com aumento da demanda por computadores e aceleração das “Avenidas de Crescimento”, vertentes de atuação como dispositivos para casas e escritórios inteligentes e soluções para infraestrutura de TI.

Desde o início do ano, as ações da companhia vêm apresentando valorização acima de 150%. Demonstrando forte liquidez, a POSI3 apresenta expressivo crescimento do volume médio de ações negociadas diariamente. Atualmente, cerca de 8 milhões de ações da Positivo Tecnologia são negociadas por dia, o dobro da quantidade de há 12 meses. Durante abril, maio e junho, que compõem o 2º trimestre de 2021, o ADTV (sigla em inglês para Volume Médio das Negociações Diárias) da POSI3 foi de R$126 milhões, aumento de 718% em relação ao 1º trimestre de 2021.

As ações da Positivo Tecnologia também fazem parte dos índices IGC (Índice de Governança Corporativa Diferenciada) e ITAG (Índice de Tag Along Diferenciado) da B3, além de integrar a carteira de INDX (Índice do Setor Industrial), demonstrando o compromisso da Companhia com seus acionistas, investidores, fornecedores, clientes e demais stakeholders.

“A presença das nossas ações no IBrX 100 reflete, além de maior negociabilidade e representatividade no mercado acionário brasileiro, as estratégias acertadas do nosso modelo de negócios e os bons resultados que vêm sendo entregues pela companhia”, afirma Caio Gonçalves de Moraes, vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da Positivo Tecnologia.

