Aché abre programa de inovação aberta do Aché para startups

O Aché Laboratórios, com o objetivo de impulsionar e escalar seu Programa de Inovação Aberta, inicia novo ciclo para resolver desafios estratégicos. São quatro temas: liderança no receituário; relevância frente aos clientes; eficiência operacional e ESG. Startups de todo o país podem inscrever suas soluções até 14 de abril, pelo site.

“Procuramos sempre endereçar novas oportunidades e encurtar o processo de resolução de problemas e um dos caminhos é por meio da inovação aberta. Com a iniciativa, vamos abrir o Aché para mais empreendedores que podem trazer perspectiva e assertividade na resolução dos nossos desafios”, afirma Rafael Ribeiro, diretor de Transformação Digital. “O Aché sempre apostou em inovação e investe de forma contínua para criar as condições adequadas para que ela aconteça; seja dando robustez ao seu programa de inovação aberta, seja modernizando seu parque tecnológico, seja abrindo espaço na sua cultura”, diz Ribeiro.

Etapas do processo

O empreendedor deve cadastrar sua startup no programa e recebe mais detalhes sobre os desafios e o processo de inovação aberta. Em seguida, as startups serão avaliadas para assegurar que as soluções endereçam os desafios e oportunidades propostas. As selecionadas entrarão no programa e passarão por três fases: imersão nos desafios, prova de conceito e avaliação de resultados. Aquelas que passarem por todas as fases e demonstrarem resultados, poderão ser contratadas e aceleradas pelo Aché.

