Ação premiará negócios focados em gestão de resíduos com até R$ 30 mil

Em sua terceira edição, o Coletivo Natural será focado na gestão de resíduos sólidos, e premiará três projetos vencedores com um total de R$ 30 mil. A ação, promovida pela Natural One, busca fomentar e impulsionar a cultura do empreendedorismo ambientalmente sustentável no Brasil.

As inscrições estão abertas até dia 28 de novembro. Qualquer pessoa ou grupo pode participar contanto que o projeto inscrito se encaixe em uma das três categorias:

Redução de resíduos – ações que buscam diminuir a quantidade de detritos gerados desde o início do processo, incentivando a adoção de embalagens mais sustentáveis e promovendo o consumo consciente de modo a evitar o desperdício.

Reciclagem – transformação dos resíduos em novos produtos ou materiais, envolvendo coleta seletiva.

Educação e conscientização – iniciativas que visam informar e orientar a população sobre a importância da gestão adequada de resíduos, incentivando práticas mais sustentáveis.

Junto ao incentivo financeiro, a Natural One contemplará os ganhadores com mentoria exclusiva, conduzida pelo júri que será formado por:

Rafa Cappai , criadora da Espaçonave, comunidade-escola que promove educação focada no empreendedorismo sustentável;

Geraldo Rufino , Presidente do Conselho na JR Diesel, a maior recicladora de caminhões da América Latina;

Gustavo Siemsen , CMO da Natural One.

Os selecionados também receberão um curso comandado por Rafa Cappai, para aprenderem como melhor investir em seus negócios.

Nas duas outras edições do Coletivo Natural, foram registradas mais de 330 ideias inscritas. O principal objetivo da ação é auxiliar no fortalecimento e no crescimento de pequenos negócios.

“A Natural One tem como um de seus principais pilares a sustentabilidade. O Coletivo Natural é uma forma de nós usarmos os nossos canais de comunicação para convocar mais pessoas para o engajamento nesta causa ambiental”, afirma o CMO, Gustavo Siemsen.

Próximos passos

Após o término das inscrições em 28 de novembro, os jurados do Coletivo irão selecionar os 10 projetos finalistas, que irão para votação popular no site. Os votos serão recebidos de 06 a 11 de dezembro. No dia 15 do mesmo mês, serão anunciados nas redes da empresa os três grandes vencedores.

“Ao premiar empreendedores que possuem um projeto de impacto positivo acreditamos que isso gera um movimento de rede pela conscientização ambiental. Entendemos que precisamos ir além de adequarmos nossas ações internas em prol da natureza, mas também desempenhamos um papel fundamental na transformação da sociedade para compreendermos a urgência de mudarmos o modo como lidamos com o desperdício de materiais que ocasionam as mais diferentes formas de poluição”, Gustavo explica.

O executivo reforça ainda que a ideia do Coletivo Natural é aproximar a empresa de pessoas e iniciativas que também estão fazendo mais pela saúde do planeta, seja via conscientização ou via ações mais práticas pautadas na sustentabilidade. O objetivo, segundo ele, é impulsionar o empreendedorismo ambiental e sustentável no Brasil, mostrando que cada indivíduo pode e deve fazer a sua parte, contribuindo um pouco a cada dia para fazer a diferença e, assim, criar um verdadeiro coletivo para minimizar impactos na natureza.

