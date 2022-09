Academia Internacional de Direito e Economia empossa Marcos Troyjo

Por Bússola

O economista e cientista político Marcos Prado Troyjo é o mais novo integrante da Academia Internacional de Direito e Economia. A solenidade aconteceu no auditório Ruy Barbosa da Universidade Mackenzie, em São Paulo, e reuniu docentes e discentes da instituição. A atual presidente da Academia, a advogada Samantha Meyer, fez o anúncio oficial da posse e convidou os presentes a celebrarem mais este momento histórico da entidade.

“Este é um momento muito especial para nós. Termos um acadêmico do pilar de Troyjo, que é um dos grandes economistas do país, chancela nosso compromisso de atuar para fortalecer cada vez mais o debate entre a economia e o direito, com protagonistas de renome e com potencial ímpar de enriquecer esse diálogo”, declara Samantha.

A presidente reiterou a importância de fomentar ações direcionadas ao estreitamento da relação entre estes dois pilares para o desenvolvimento do Brasil. “Mais do que nunca, fortalecer a união entre a economia e o direito, se faz necessário, após dois anos tão delicados em que enfrentamos uma das piores crises para a nossa sociedade, que foi a pandemia”.

Celebrado como um dos principais expoentes do setor, Troyjo, que também é presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, recebeu a medalha e assumiu a cadeira reafirmando, em juramento, o compromisso de atuar em defesa do cumprimento do estatuto institucional, fortalecer o direito e a economia.

“É uma honra enorme estar ao lado de tantas personalidades do direito e da economia do Brasil. Gostaria de aproveitar a oportunidade para sublinhar a minha admiração e o meu respeito ao assumir este compromisso com a entidade e com a sociedade”, afirma Troyjo.

Economia global

A programação incluiu ainda uma conferência magna, que teve como tema “O novo capítulo da globalização: oportunidades para o Brasil”, reunindo especializados no assunto e colocando em discussão a importância de se investir em políticas públicas concretas para o sucesso das estratégias de fomento às pesquisas acadêmicas, para assim impactar a sociedade de forma positiva.

Durante o encontro, Troyjo observou como a globalização passa por profundas transformações constantes e que se refletem em importantes mudanças sociais. “Não há como fugir ou se esconder da globalização. Ela é um ecossistema potente, que nos envolve, que está ao nosso redor e é uma realidade orgânica, isso significa dizer que tem características que permanecem válidas durante um tempo, mas depois muda. Se reinventa. E essa evolução transforma o contexto social, cultural, econômico e jurídico dos países”, declara.

Para aprofundar a reflexão sobre o tema, o executivo trouxe à tona contextos históricos que transformaram as economias mundiais, como a queda do muro de Berlim, o ataque ao 11 de setembro e a saída da União Europeia do Brexit, além do recente conflito na Ucrânia.

“Temos então, contextos históricos com cenários econômicos que têm fatores importantes, mas não determinantes para o sucesso ou fracasso da economia global. Hoje, por exemplo, há um medo de recessão no mundo, graças à derrocada econômica dos Estados Unidos e da Europa. Também estamos testemunhando uma grave crise de segurança alimentar global e este é um fenômeno mais profundo e estrutural do que se tem falado. A demanda mundial por alimentos está mudando e não é apenas por causa da crise na Ucrânia, está muito mais atrelado ao crescimento populacional e o país que pode fazer a diferença e reduzir a distância entre a produção e a entrega da alimentação é o Brasil. O Brasil tem uma possibilidade concreta de fazer história neste novo capítulo da globalização”, diz o novo acadêmico da Aide.

