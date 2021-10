Abrasce oferece protocolos para combate ao covid para shoppings no Natal

A Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) oferece aos seus associados um protocolo sanitário para o Natal 2021 para o setor varejista. A ideia é dar continuidade às diversas regras de segurança já seguidas pelos empreendimentos aos visitantes, evitando aglomerações, mantendo a higienização de espaços e a obrigatoriedade do uso de máscaras, inclusive de crianças acima de quatro anos, de modo a garantir a tranquilidade no período de compras.

A entidade afirma no documento que, até que a população tenha o esquema vacinal completo em um patamar seguro, é preciso que o setor mantenha os cuidados e precauções visando a maior proteção de consumidores, lojistas, colaboradores e parceiros comerciais.

Os protocolos foram elaborados em parceria com a consultoria do Hospital Sírio-Libanês e, já como primeira orientação, orientam que as decorações natalinas para evitar a proliferação do vírus devem ser contemplativas. A ideia é evitar que as pessoas tenham qualquer tipo de contato com os enfeites e, caso tenham qualquer interação, esta deve respeitar todos os protocolos de higienização, limpeza, segurança e distanciamento.

Por sua vez, as atrações infantis, como trenzinho, carrossel, entre outros, devem ser periodicamente higienizadas e os pais e acompanhantes devem ser orientados para que o distanciamento social mínimo seja respeitado. Da mesma forma, foi desestimulada, por exemplo, a tradicional chegada do Papai Noel e outros eventos, como corais, por gerarem aglomerações. Nas áreas de alimentação (praças e restaurantes) devem, igualmente, seguir as recomendações do protocolo original, além das recomendações da legislação local.

Outras medidas, como manter os colaboradores que fazem parte de grupos de risco em trabalho remoto e a obrigatoriedade do uso de máscaras por clientes, fornecedores e funcionários do shopping, fazem parte do protocolo. Há, ainda, orientações que vão da atenção no estacionamento de veículos, devido ao aumento de fluxo de veículos, gestão de filas e instalação de pontos de desinfecção com álcool em gel por diversos locais.

Para Glauco Humai, presidente da Abrasce, medidas como essas trazem a garantia de que o setor está atento e organizado para receber o público com segurança no período que antecede o Natal, a principal data para o comércio.

“Com essas recomendações, poderemos proteger os visitantes, colaboradores e fornecedores e garantir um Natal mais bonito e próspero para todos”, diz.

