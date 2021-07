Abrasce abre inscrições para premiar ações inovadoras durante pandemia

A Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) abriu inscrições para o Prêmio Abrasce 2021, uma edição especial com quatro categorias que vai destacar a resiliência dos shoppings do Brasil e homenagear os empreendimentos que tiveram as ações mais inovadoras e originais em um ano marcado pelas restrições de funcionamento.

A premiação está na 31ª edição e reconhece os melhores projetos desenvolvidos por shopping centers e grupos corporativos filiados. Neste ano, a cerimônia de entrega dos prêmios será online. As inscrições permanecem abertas até 30 de agosto e podem ser feitas pelo site da associação. A divulgação dos finalistas ocorrerá em 7 de outubro e a dos ganhadores será em 13 de outubro

“Os shopping centers merecem reconhecimento pelos tempos desafiadores em que estamos vivendo. Acreditamos que essa premiação seja uma justa homenagem aos empreendedores, lojistas e clientes que confiaram no nosso trabalho, além de estarmos disseminando as melhores práticas e cases do setor, que ajudarão a construir um futuro com ainda mais perspectiva de crescimento”, afirma o presidente da Abrasce, Glauco Humai.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também