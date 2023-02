Abralatas volta à Sapucaí com projeto de sustentabilidade

Pelo segundo ano consecutivo, a Associação Brasileira de Latas de Alumínio (Abralatas) leva para a Sapucaí o projeto “Cada Lata Conta”. Na edição de 2023 da iniciativa, a entidade conta com a parceria do Sesc e pretende chegar à marca de 10 toneladas de latas de alumínio coletadas.

Programa internacional de conscientização ambiental, o “Cada Lata Conta”, foi criado no Reino Unido em 2009 e já é realizado em 19 países. No Brasil, o projeto é coordenado pela Abralatas e, a ação na Marquês de Sapucaí tem apoio da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa). “Este ano vamos contar com a dedicação de mais de 100 pessoas, entre catadores, gestores e voluntários que abraçaram o projeto e estão engajados nessa corrente sustentável com relevantes resultados ambientais e sociais na coleta das latinhas consumidas durante o desfile”, diz o presidente da Abralatas, Cátilo Cândido.

O Brasil é referência mundial em reciclagem, sendo o terceiro maior mercado mundial de latas de alumínio. A média brasileira de reciclagem é 95% há mais de 15 anos, podendo chegar a 97% ou 98% em algumas localidades. A reciclagem de latas de alumínio evitou a emissão de 19 milhões de toneladas de gases do efeito estufa de 2005 a 2020, sendo 1,8 milhão de toneladas apenas em 2020, de acordo com os últimos dados do setor.

As latas de alumínio podem ser recicladas infinitas vezes sem perder as suas características, sendo um exemplo perfeito na economia circular.

